شكرا لقرائتكم خبر عن أدنوك و"بى بى" تعلنان عن تأسيس مشروع مشترك جديد للغاز فى مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت شركة أدنوك الإماراتية و"بى بى" اليوم عن الإتفاق على تأسيس مشروع مشترك جديد للغاز فى مصر تمتلك فيه شركة "بى بى51٪ و49٪ لشركة إدنوك الإماراتية بهدف تنمية محفظة أعمال تنافسية في مجال الغاز.

وأضاف بيان للشركة على موقعها الالكترونى اليوم، أنه كجزء من الاتفاقية، ستساهم شركة "بى بى" بأصولها في ثلاثة امتيازات تطوير وتنمية، بالإضافة إلى اتفاقيات استكشاف في مصر وللمشروع المشترك الجديد ستقدم أدنوك مساهمة نقدية متناسبة يمكن استخدامها لفرص النمو المستقبلية.

وقال مصبح الكعبي، المدير التنفيذي لشركة أدنوك للحلول منخفضة الكربون والنمو الدولي: "إعلان اليوم مع شركة "بى بى" يمثل خطوة مهمة إلى الأمام حيث تبني أدنوك محفظتها الدولية للغاز الطبيعي وستعزز هذه الشراكة التقدمية للمشروع المشترك أمن الطاقة المصري والإمكانات الاقتصادية لأكبر دولة عربية من حيث عدد السكان في المنطقة، بناءً على شراكتنا الاستراتيجية طويلة الأمد مع بى بى.

وأضاف وليام لين، نائب الرئيس التنفيذي للمناطق والشركات والحلول بشركة بى بى ،«يوفر هذا المشروع المشترك الديناميكي منصة للنمو الدولي تعزز شراكتنا طويلة الأمد والاستراتيجية مع أدنوك التي تمتد على مدى خمسة عقود».

الامتيازات التي سيتم تضمينها في المشروع المشترك: حصة بى بى فى امتياز شروق البالغ 10%، تحتوي على حقل ظهر الذي تديره شركة بلاعيم للبترول (بتروبل) وأمتياز شمال دمياط البالغ 100%، يحتوي على حقل أتول المنتج الذي تديره الشركة الفرعونية للبترول وامتيازشمال البرج البالغ 50%، يحتوي على حقل ساتيس غير المطور) الذي تديره شركة الفرعونية للبترول وامتياز استكشاف شمال الطابية وبيلاتركس-سيتي شرق وشمال الفيروز.