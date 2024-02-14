شكرا لقرائتكم خبر عن سهم أرامكو يتجاوز 32 ريالا في تداولات اليوم الأبعاء والان نبدء بالتفاصيل



وأُدرجت شركة أرامكو رسميًا في السوق المالية السعودية (تداول) في 11 ديسمبر 2019، بعد إتمام عملية الاكتتاب العام الأولي لأسهمها بنجاح. إدراج أرامكو يعد إدراج "أرامكو" الأكبر في تاريخ السوق السعودي والأكبر في التاريخ عالميًا.

وبناء على السعر النهائي لأسهم الشركة -وقت إدارجها في 2019- بـ 32 ريالا، بلغت القيمة السوقية للشركة 6.4 تريليون ريال (بما يعادل 1.71 تريليون دولار).

وكانت هذه القيمة أكبر بمقدار 1.4 مرة من حجم أكبر شركة مدرجة في العالم في ذلك الوقت، وهي "أبل" والبالغة قيمتها السوقية 1.19 تريليون دولار.

وفي وقت الإدراج كانت قيمة الشركة أكبر بمقدار 1.7 مرة من القيمة السوقية لشركات النفط العالمية الخمس الكبرى مجتمعة والبالغة نحو تريليون دولار ("شل" 225.5 مليار دولار؛ و"إكسون موبيل" حوالي 228.3 مليار دولار؛ و"توتال" 141.9 مليار دولار؛ و"بي بي" حوالي 126 مليار دولار؛ و"شيفرون" حوالي 221.5 مليار دولار). طرح أرامكو وكانت أرامكو قد طرحت 3 مليارات سهم للاكتتاب العام ما يعادل 1.5% من أسهم الشركة، خصص منها 1 مليار سهم للمكتتبين الأفراد، وتم تحديد سعر الطرح عند 32 ريالا.

وطرحت أسهم الشركة خلال الفترة من 17 نوفمبر إلى 4 ديسمبر 2019، لتبلغ الأموال المجمعة للطرح 446 مليار ريال بنسبة تغطية بلغت 465%.

كما تم تخصيص كامل الأسهم المكتتب بها حتى 1500 سهم لكل مكتتب فرد، وهو ما يمثل نسبة تخصيص كاملة إلى 97.5% من إجمالي عدد المكتتبين، بينما تم تخصيص الأسهم المتبقية على أساس تناسبي بما يعادل 10.941%. طرح ثانوي وأرامكو" هي أكبر مصدر للنفط في العالم، حيث تبلغ قيمتها السوقية ما يزيد قليلاً عن 2 تريليون دولار.

وتمتلك السعودية بشكل مباشر ما يزيد عن 90% من أسهم أرامكو، بينما يمتلك صندوق الاستثمارات العامة 4%، والشركة العربية السعودية للاستثمار 4%، بالإضافة لمساهمين يمتلكون الحصة المتبقية. الدمام - شريف احمد - تجاوز سهم شركة أرامكو حاجز الـ32 ريالا في السوق المالية السعودية ، اليوم، بارتفاع قدره 1.1%، عن تداولات أمس.وأُدرجت شركة أرامكو رسميًا في السوق المالية السعودية (تداول) في 11 ديسمبر 2019، بعد إتمام عملية الاكتتاب العام الأولي لأسهمها بنجاح.يعد إدراج "أرامكو" الأكبر في تاريخ السوق السعودي والأكبر في التاريخ عالميًا.وبناء على السعر النهائي لأسهم الشركة -وقت إدارجها في 2019- بـ 32 ريالا، بلغت القيمة السوقية للشركة 6.4 تريليون ريال (بما يعادل 1.71 تريليون دولار).وكانت هذه القيمة أكبر بمقدار 1.4 مرة من حجم أكبر شركة مدرجة في العالم في ذلك الوقت، وهي "أبل" والبالغة قيمتها السوقية 1.19 تريليون دولار.وفي وقت الإدراج كانت قيمة الشركة أكبر بمقدار 1.7 مرة من القيمة السوقية لشركات النفط العالمية الخمس الكبرى مجتمعة والبالغة نحو تريليون دولار ("شل" 225.5 مليار دولار؛ و"إكسون موبيل" حوالي 228.3 مليار دولار؛ و"توتال" 141.9 مليار دولار؛ و"بي بي" حوالي 126 مليار دولار؛ و"شيفرون" حوالي 221.5 مليار دولار).وكانت أرامكو قد طرحت 3 مليارات سهم للاكتتاب العام ما يعادل 1.5% من أسهم الشركة، خصص منها 1 مليار سهم للمكتتبين الأفراد، وتم تحديد سعر الطرح عند 32 ريالا.وطرحت أسهم الشركة خلال الفترة من 17 نوفمبر إلى 4 ديسمبر 2019، لتبلغ الأموال المجمعة للطرح 446 مليار ريال بنسبة تغطية بلغت 465%.كما تم تخصيص كامل الأسهم المكتتب بها حتى 1500 سهم لكل مكتتب فرد، وهو ما يمثل نسبة تخصيص كاملة إلى 97.5% من إجمالي عدد المكتتبين، بينما تم تخصيص الأسهم المتبقية على أساس تناسبي بما يعادل 10.941%.وأرامكو" هي أكبر مصدر للنفط في العالم، حيث تبلغ قيمتها السوقية ما يزيد قليلاً عن 2 تريليون دولار.وتمتلك السعودية بشكل مباشر ما يزيد عن 90% من أسهم أرامكو، بينما يمتلك صندوق الاستثمارات العامة 4%، والشركة العربية السعودية للاستثمار 4%، بالإضافة لمساهمين يمتلكون الحصة المتبقية.