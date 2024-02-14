شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم الأوروبية.. مؤشر ستوكس يغلق مرتفعاً 0.5 % والان نبدء بالتفاصيل

بورصات أوروبا

أخبار متعلقة صعود "داو جونز".. وول ستريت تفتح على ارتفاع ارتفاع جماعي في عدد من البورصات العربية

تراجع أسهم شركات التعدين

الدمام - شريف احمد - سجلت مؤشرات الأسهم الأوروبية، ارتفاعا اليوم، في ظل تعزيز المكاسب بفضل نتائج أعمال إيجابية لبعض الشركات، وبعد بيانات تضخم جاءت أضعف من المتوقع في بريطانيا.وأغلق المؤشر ستوكس 600 الأوروبي مرتفعاً 0.5 بالمئة بعد تراجع 1.0 بالمئة في الجلسة السابقة.وزاد المؤشر الرئيسي البريطاني 0.8 بالمئة بعد استقرار تضخم أسعار المستهلكين البريطانيين في يناير الماضي رغم توقعات بارتفاعه.وارتفع مؤشر أسهم الطيران والدفاع 1.2 بالمئة بالقرب من مستوى غير مسبوق.وصعدت أسهم التكنولوجيا 1.0 بالمئة بعد خسائر حادة تكبدتها في الجلسة السابقة.في حين تراجعت أسهم شركات التعدين 0.5 بالمئة إلى أدنى مستوى لها في أربعة أشهر تقريباً.وقفز سهم دليفري هيرو 19.6 بالمئة في أقوى جلسة له منذ ديسمبر عام 2019 بعدما توقعت مجموعة خدمات توصيل الطعام الألمانية أن تتكفل التدفقات النقدية من العمليات الطبيعية بتسوية السندات والديون المستحقة في السنوات المقبلة.وارتفع وصعد سهم كابجيميني 6.9 بالمئة بعد أن سجلت مجموعة استشارات تكنولوجيا المعلومات الفرنسية إيرادات فصلية أفضل من المتوقع.