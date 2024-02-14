تدشين منصة المساهمات العقارية.. اعرف الخدمات والمميزات

دشنت#هيئة_العقار منصة طلبات ترخيص #المساهمات_العقارية بعد الموافقة على اللائحة التنفيذية وضوابط حساب الضمان وتعليمات طرح الشهادات للمساهمات من قبل هيئة العقار و #هيئة_السوق_المالية https://t.co/h4b2CRkKcq pic.twitter.com/pVcMxmvMeA— الهيئة العامة للعقار (@REGA_KSA)

دشنت #هيئة_العقار منصة طلبات ترخيص #المساهمات_العقارية بعد الموافقة على اللائحة التنفيذية وضوابط حساب الضمان وتعليمات طرح الشهادات للمساهمات من قبل هيئة العقار و #هيئة_السوق_المالية https://t.co/h4b2CRkKcq pic.twitter.com/pVcMxmvMeA — الهيئة العامة للعقار (@REGA_KSA) February 14, 2024