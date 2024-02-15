شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الأسهم بالبورصة المصرية اليوم الأربعاء 14-2-2024 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينشر ”الخليج 365” أسعار أسهم أكبر 5 شركات حققت ارتفاعًا، وأسعار أسهم أكثر 5 شركات انخفاضًا، بالبورصة المصرية في ختام تعاملات اليوم الأربعاء 14-2-2024.



إيقاف تداول 7 أسهمأعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 7 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعودًا أو هبوطًا خلال جلسة تداول اليوم الأربعاء، وهم: القلعة للاستثمارات المالية، وروبكس العالمية لتصنيع البلاستيك والاكريلك، وارابيا انفستمنتس هولدنج، والغربية الإسلامية للتنمية العمرانية، وأم بي للهندسة، والأولى للاستثمار والتنمية العقارية، وأوراسكوم للاستثمار القابضة.





البورصة تربح 17 مليار جنيهأنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بارتفاع جماعي للمؤشرات للجلسة الثالثة على التوالي، مدفوعة بعمليات شراء من التعاملين المصريين فيما مالت تعاملات العرب والأجانب للبيع، وسط تداولات بلغت 5.3 مليار جنيه، وربح رأس المال السوقي 17 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 2.032 تريليون جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 1.7 مليار ورقة مالية بقيمة 5.3 مليار جنيه، عبر تنفيذ 164.2 ألف عملية لعدد 209 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 91.65% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 1.27%، والعرب على 7.08%، واستحوذت المؤسسات على 15.27% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 84.72%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والعرب والأجانب والمؤسسات الأجنبية للبيع بقيمة 184.7 مليون جنيه، 70.3 مليون جنيه، 3 ملايين جنيه، 20.4 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات المؤسسات المصرية والعربية للشراء بقيمة 214.6 مليون جنيه، 63.9 مليون جنيه، على التوالي.

ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.95% ليغلق عند مستوى 28874 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.9% ليغلق عند مستوى 35323 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.96% ليغلق عند مستوى 12294 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 2.05% ليغلق عند مستوى 7140 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 1.96% ليغلق عند مستوى 10018 نقطة، وقفز مؤشر تميز بنسبة 0.94% ليغلق عند مستوى 6588 نقطة، وزاد مؤشر سندات الخزانة بنسبة 1.01% ليغلق عند مستوى 1474 نقطة.

وصعدت أسهم 125 شركة مقيدة بالبورصة في ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 30 شركة، ولم تتغير مستويات 54 شركة.





وضمت الأسهم المرتفعة:- ارابيا انفستمنتس هولدنج بسعر إغلاق 0.621 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 15.64%.

- القلعة للاستثمارات المالية بسعر إغلاق 3.380 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 14.97%.

- حق اكتتاب شركة المصريين للاستثمار والتنمية العمرانية-1 بسعر إغلاق 0.093 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 14.81%.

- أوراسكوم للاستثمار القابضة بسعر إغلاق 0.441 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 11.93%.

- روبكس العالمية لتصنيع البلاستيك والاكريلك بسعر إغلاق 7.270 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 11.85%.





وضمت الأسهم المتراجعة:- المصرية العربية (ثمار) لتداول الأوراق المالية والسندات بسعر إغلاق 6.300 جنيه بنسبة تراجع بلغت 9.87%.

- أصول للوساطة في الأوراق المالية بسعر إغلاق 0.342 جنيه بنسبة تراجع بلغت 9.04%.

- اكرومصر للشدات والسقالات المعدنية بسعر إغلاق 53.900 جنيه بنسبة تراجع بلغت 7.50%.

- الإسماعيلية الجديدة للتطوير والتنمية العمرانية-شركة منقسمة إغلاق 25.650 جنيه بنسبة تراجع بلغت 4.96%.

- اسيك للتعدين-اسكوم بسعر إغلاق 52.710 جنيه بنسبة تراجع بلغت 4.16%.