تفاهم مع مؤسسة FIWARE لتوطين التقنية والتدريب

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وقعت الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا) مذكرة تفاهم مع مؤسسة (FIWARE)، تقوم بموجبها المؤسسة بتوطين التقنية وتكييفها مع اللغة والثقافة واللوائح والبنية التحتية والمهارات المحلية، إضافة إلى الواجهات العربية، والميزات المتوافقة، والاستضافة السحابية المحلية، وتدريب متخصصي تكنولوجيا المعلومات، والتكامل السلس مع الأنظمة الحالية.

جاء ذلك خلال فعاليات المنتدى العالمي للمدن الذكية، بمقر مركز أرينا الرياض بتنظيم من (سدايا) خلال الفترة من 12 - 13 فبراير 2024، بمشاركة أكثر من 100 متحدث من أكثر من 40 دولة في العالم تحت شعار (حياة أجود).

ووقع على مذكرة التفاهم من قبل (سدايا) الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للذكاء الاصطناعي الدكتور ياسر العنيزان، فيما وقعها من قبل Fiware الرئيس التنفيذي أندريا باتاقلييا.

وشملت أوجه التعاون في المذكرة اضطلاع Fiware بتوطين التقنية، وتكييفها مع اللغة والثقافة واللوائح والبنية التحتية والمهارات المحلية، إضافة إلى الواجهات العربية، والميزات المتوافقة، والاستضافة السحابية المحلية، وتدريب متخصصي تكنولوجيا المعلومات، والتكامل السلس مع الأنظمة الحالية.

وتتضمن المذكرة أيضا التعاون مع 39 FIWARE Innovation Hubs (IHubs)، وهي شبكة عالمية من مراكز الابتكار تقوم بمساعدة الشركات والمؤسسات المحلية والإقليمية وشركائها وعملائها على تطوير حلول ذكية من خلال توفير الوصول إلى التقنيات مفتوحة المصدر ودعم الأعمال، إضافة إلى تطوير وبناء المجتمع وتقديم التدريب المهني والموارد والخبرة للنجاح في التحول الرقمي.

مجالات التعاون: