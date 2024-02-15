شكرا لقرائتكم خبر عن 5.5 مليون برميل ارتفاعًا في مخزون النفط الأمريكي خلال أسبوع والان نبدء بالتفاصيل

تراجع البنزين والديزل

الدمام - شريف احمد - أظهرت بيانات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية الصادرة اليوم الأربعاء، ارتفاع مخزون النفط الخام في الولايات المتحدة مع تراجع مخزونات الديزل والبنزين، خلال الأسبوع الماضي.وذكرت الإدارة أن المخزون ارتفع خلال الأسبوع المنتهي في 9 فبراير الحالي بمقدار 1ر12 مليون برميل، إلى 5ر439 مليون برميل مقابل 4ر427 مليون برميل في الأسبوع السابق.كما ارتفع الاحتياطي الاستراتيجي للنفط بمقدار 750 ألف برميل إلى 8ر358 مليون برميل.في الوقت نفسه ارتفع مخزون النفط في مجمع مستودعات كوشينج الرئيسي في ولاية أوكالاهوما، بمقدار 710 آلاف برميل إلى 8ر28 مليون برميل.في المقابل تراجع مخزون البنزين بمقدار 66ر3 مليون برميل إلى 3ر247 مليون برميل، في حين تراجع مخزون الديزل بمقدار 92ر1 مليون برميل إلى 125 مليون برميل.وأشارت بيانات إدارة معلومات الطاقة إلى تراجع معدل استغلال الطاقات التشغيلية للمصافي الأمريكية خلال الأسبوع الماضي بمقدار 8ر1 نقطة مئوية إلى 6ر80%.