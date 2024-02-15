مجموعة stc تحصل على المركز الأول وتحصد جائزة التميز في تفضيل المحتوى المحلي

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

حصلت مجموعة stc، ممكّن التحوّل الرقمي، على المركز الأول من خلال فوزها بـ “جائزة التميز في تفضيل المحتوى المحلي” ضمن جوائز المحتوى المحلي المقدمة من هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية في نسختها الثانية التي عقدت في الرياض برعاية معالي وزير الصناعة والثروة المعدنية الأستاذ بندر بن إبراهيم الخريّف.

وكان حصول مجموعة stc على هذه الجائزة ضمن محور الشركات المملوكة للدولة، وذلك تقديرًا لجهودها المتميزة عبر روافد وتطبيقها لمعايير التميز في الالتزام بمتطلبات المحتوى المحلي بما ساهم إيجابًا على تنمية ودعم المحتوى المحلي في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات.

ويعكس حصول المجموعة على هذه الجائزة دورها كرائد وممكن رقمي، حيث بلغ مؤشر stc للمحتوى المحلي 42.90% من إجمالي الإنفاق الذي يعكس جهودها العظيمة والتزامها على تعزيز الإمكانات المحلية وتعظيم الفائدة من القوة الشرائية الوطنية التي من شأنها رفع الاقتصاد الوطني بما يحقق مستهدفات رؤية السعودية 2030 لبناء مجتمع حيوي واقتصاد قوي ومستدام.