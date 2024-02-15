شكرا لقرائتكم خبر عن «أسمنت القصيم»: عدم ممانعة من هيئة المنافسة للاستحواذ على أسمنت حائل والان نبدء بالتفاصيل



وكانت شركة أسمنت القصيم قد أعلنت على موقع تداول

وتشمل الاتفاقية تقديم شركة أسمنت القصيم عرضا لمساهمي أسمنت حائل للاستحواذ على جميع أسهمها مقابل إصدار أسهم جديدة في أسمنت القصيم وفقًا لأحكام المادة (26) من لائحة الاندماج والاستحواذ.

وأشارت إلى أن الصفقة لا تزال خاضعةً لعددٍ من الشروط الأخرى، من ضمنها الحصول على موافقة هيئة السوق المالية وتداول السعودية، وموافقة المساهمين على الصفقة في الجمعية العامة غير العادية لشركة أسمنت القصيم وشركة أسمنت حائل، وغيرها من الشروط الواردة في إعلان النية المؤكدة. الدمام - شريف احمد - أصدرت الهيئة العامة للمنافسة، أمس، عدم ممانعة لإتمام عملية التركز الاقتصادي الناتجة عن صفقة استحواذ شركة أسمنت القصيم على جميع أسهم شركة أسمنت حائل.وكانت شركة أسمنت القصيم قد أعلنت على موقع تداول السعودية في 24-12-2023م إبرامها اتفاقية تنفيذ ملزمة مع شركة أسمنت حائل.وتشمل الاتفاقية تقديم شركة أسمنت القصيم عرضا لمساهمي أسمنت حائل للاستحواذ على جميع أسهمها مقابل إصدار أسهم جديدة في أسمنت القصيم وفقًا لأحكام المادة (26) من لائحة الاندماج والاستحواذ.وأشارت إلى أن الصفقة لا تزال خاضعةً لعددٍ من الشروط الأخرى، من ضمنها الحصول على موافقة هيئة السوق المالية وتداول السعودية، وموافقة المساهمين على الصفقة في الجمعية العامة غير العادية لشركة أسمنت القصيم وشركة أسمنت حائل، وغيرها من الشروط الواردة في إعلان النية المؤكدة.