شكرا لقرائتكم خبر عن «أميانتيت»: إتمام التنازل عن ملكية شركة تابعة لصالح مصرف الإنماء والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - أعلنت شركة أميانتيت العربية السعودية عن آخر التطورات لتوقيع اتفاقية تسوية كافة الالتزامات المستحقة لأحد البنوك الدائنة المحلية مقابل التنازل عن ملكية شركة تابعة.
وقالت الشركة في بيان على تداول: إن إجراءات التنازل عن ملكية الشركة التابعة لصالح الصندوق الاستثماري التابع لمصرف الإنماء اكتملت.
ونوهت بإعفاء الشركة من جميع التزاماتها المترتبة عليها تجاه مصرف الإنماء والبالغة قيمتها 572.7 مليون ريال، والتي تشكل ما نسبته حوالي 50% من إجمالي الالتزامات المستحقة على الشركة لدى البنوك.
وكانت الشركة قد وقعت في وقت سابق اتفاقية تسوية كافة الالتزامات المستحقة لأحد البنوك الدائنة المحلية مقابل التنازل عن ملكية شركة تابعة.
وقالت الشركة في بيان على تداول: إن إجراءات التنازل عن ملكية الشركة التابعة لصالح الصندوق الاستثماري التابع لمصرف الإنماء اكتملت.
ونوهت بإعفاء الشركة من جميع التزاماتها المترتبة عليها تجاه مصرف الإنماء والبالغة قيمتها 572.7 مليون ريال، والتي تشكل ما نسبته حوالي 50% من إجمالي الالتزامات المستحقة على الشركة لدى البنوك.
وكانت الشركة قد وقعت في وقت سابق اتفاقية تسوية كافة الالتزامات المستحقة لأحد البنوك الدائنة المحلية مقابل التنازل عن ملكية شركة تابعة.