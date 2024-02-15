شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الجنيه الذهب ينخفض 240 جنيها فى الأسواق المصرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ننشر سعر الجنيه الذهب في مصر في الأسواق المصرية بعد هبوط 240 جنيها والذي يسجل 28960 جنيها عقب تغير أسعار جميع الأعيرة الموجودة فى سوق الصاغة بمصر وسط تغيرات مستمرة فى الأسعار.

وسجل سعر الجنيه الذهب في مصر اليوم بدون إضافة مصنعية 28960 جنيها وقت صياغة هذه السطور وسط تغيرات مستمرة في سعر الذهب بالسوق المصرى.

ويعد الجنيه الذهب في مصر أحد أهم أدوات الاستثمار في السوق المصرى، ويتكون من 8 جرامات من عيار 21 ويبلغ سعر مصنعية الجنيه الذهب في مصر 250 إلى 432 جنيها.