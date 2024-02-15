شكرا لقرائتكم خبر عن «وفرة»: بدء التشغيل التجريبي لخطوم إنتاج وتصنيع اللحوم في مارس والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت شركة وفرة للصناعة والتنمية آخر تطورات توقيع عقد مع شركة جيا لحلول الأغذية لتصنيع وتوريد خطوط إنتاج آليّة عالية الأتمتة لتصنيع وتعبئة اللحوم المجمّدة والمطبوخة.

وقالت الشركة في بيان على تداول: إن من المتوقع الانتهاء من بدء التشغيل التجريبي، خلال شهر مارس 2024م

وأضافت أن أسباب التأخر عن التاريخ المعلن سابقاً تأخير وصول بعض المعدّات لظروف التغيّرات في مسار النقل البحري.

وأوضحت أن الأثر المالي على القوائم المالية للشركة سيظهر ابتداءً من الربع الثاني من العام 2024م.