شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم الأمريكية تواصل صعودها القوي و«إنفيديا» تتخطى «ألفابيت» والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - ارتفعت الأسهم الأمريكية بشكل جماعي، اليوم، بعد الخسائر الكبيرة التي منيت بها وسط الأسبوع الجاري، وتصدرت شركات التكنولوجيا المكاسب، بعدما أدت بيانات التضخم المرتفعة بأكثر من المتوقع إلى عمليات بيع وبددت آمال خفض أسعار الفائدة في أوائل الربيع، وفق ماذكرت شبكة ياهو فاينانس الأمريكية.
يأتي ذلك بعد انخفاض سهم إنفيديا Nvidia بنسبة 2% يوم الثلاثاء بعد أن أدى ارتفاع عوائد سندات الخزانة إلى انخفاض أسهم التكنولوجيا.
تدفع هذه الخطوة إنفيديا إلى ثالث أكبر قيمة سوقية على مؤشر إس آند بي 500 خلف "مايكروسوفت" و"أبل".
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وأدت قراءة التضخم المرتفعة بأكثر من التوقعات إلى تحفيز عمليات البيع حيث أعرب المتداولون عن قلقهم من أن لا يقوم الاحتياطي الفيدرالي بخفض أسعار الفائدة في وقت مبكر كما كانوا يأملون.
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مؤشرات وول ستريتارتفع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 حيث زادت أسهم المؤشر بنسبة 0.6% في حين تقدم مؤشر ناسداك المركب بنسبة 0.8% أما مؤشر داو جونز الصناعي فأضاف 70 نقطة أو 0.2%.
أصول الدخل الثابتوحول أوراق مال الدخل الثابت فتراجع عائد سندات الخزانة لأجل 10 سنوات قليلاً عن قفزة اليوم السابق ليتداول حول 4.27%.
أسهم «ليفت»قفزت أسهم الشركة "ليفت" بنسبة 31% بعد أن أعلنت شركة خدمات نقل الركاب عن أرباح أفضل من المتوقع في الربع الرابع، بينما انخفضت أسهم "آير بي إن بي" بنسبة 2% حتى مع تجاوز الشركة توقعات الإيرادات في الربع الأخير.
أسهم «إنفيديا» تتجاوز «ألفابيت»ارتفعت أسهم شركة "إنفيديا" بنسبة 1% ما أدى إلى ارتفاع القيمة السوقية لشركة تصنيع الرقائق لفترة وجيزة عن تلك الخاصة بشركة "ألفابيت".
يأتي ذلك بعد انخفاض سهم إنفيديا Nvidia بنسبة 2% يوم الثلاثاء بعد أن أدى ارتفاع عوائد سندات الخزانة إلى انخفاض أسهم التكنولوجيا.
تدفع هذه الخطوة إنفيديا إلى ثالث أكبر قيمة سوقية على مؤشر إس آند بي 500 خلف "مايكروسوفت" و"أبل".
«أبل» الأسوأ أداءًجاءت شركة "أبل" في درجة متأخرة على مؤشر داو جونز الصناعي. وانخفضت أسهم صانعة آيفون بنسبة 1.3% في التعاملات وقد أدى ذلك إلى كبح مكاسب مؤشر الأسهم الثلاثين والذي لم يتغير كثيرًا في الآونة الأخيرة
مؤشر داو جونزفي يوم الثلاثاء، خسر مؤشر داو جونز المكون من 30 سهمًا أكثر من 1٪ في أسوأ يوم له منذ مارس 2023. كما انخفض مؤشر إس آند بي 500 وناسداك المركب بأكثر من 1%.
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وأدت قراءة التضخم المرتفعة بأكثر من التوقعات إلى تحفيز عمليات البيع حيث أعرب المتداولون عن قلقهم من أن لا يقوم الاحتياطي الفيدرالي بخفض أسعار الفائدة في وقت مبكر كما كانوا يأملون.
تراجع مؤقتقال سام ستوفال المحلل الاستثماري في "سيفرا" :" بالنظر إلى السوق خلال الأيام الماضية فقد كان في منطقة التشبع الشرائي لكنه لم يصل الآن إلى التشبع البيعي وصحيح أنه لا يزال هناك بعض الضعف على المدى القريب بالنسبة لبعض الإجراءات التصحيحية، لكنني بالتأكيد لا أعتقد أننا نتجه نحو انخفاض يتجاوز 10%.. أعتقد فقط أن هناك حاجة إلى تراجع تصحيحي أكثر قبل أن نتمكن من مواصلة الصعود".
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