شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم الأمريكية تواصل صعودها القوي و«إنفيديا» تتخطى «ألفابيت» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ارتفعت الأسهم الأمريكية بشكل جماعي، اليوم، بعد الخسائر الكبيرة التي منيت بها وسط الأسبوع الجاري، وتصدرت شركات التكنولوجيا المكاسب، بعدما أدت بيانات التضخم المرتفعة بأكثر من المتوقع إلى عمليات بيع وبددت آمال خفض أسعار الفائدة في أوائل الربيع، وفق ماذكرت شبكة ياهو فاينانس الأمريكية. مؤشرات وول ستريت ارتفع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 حيث زادت أسهم المؤشر بنسبة 0.6% في حين تقدم مؤشر ناسداك المركب بنسبة 0.8% أما مؤشر داو جونز الصناعي فأضاف 70 نقطة أو 0.2%. أصول الدخل الثابت وحول أوراق مال الدخل الثابت فتراجع عائد سندات الخزانة لأجل 10 سنوات قليلاً عن قفزة اليوم السابق ليتداول حول 4.27%. أسهم «ليفت» قفزت أسهم الشركة "ليفت" بنسبة 31% بعد أن أعلنت شركة خدمات نقل الركاب عن أرباح أفضل من المتوقع في الربع الرابع، بينما انخفضت أسهم "آير بي إن بي" بنسبة 2% حتى مع تجاوز الشركة توقعات الإيرادات في الربع الأخير. أسهم «إنفيديا» تتجاوز «ألفابيت» ارتفعت أسهم شركة "إنفيديا" بنسبة 1% ما أدى إلى ارتفاع القيمة السوقية لشركة تصنيع الرقائق لفترة وجيزة عن تلك الخاصة بشركة "ألفابيت".

يأتي ذلك بعد انخفاض سهم إنفيديا Nvidia بنسبة 2% يوم الثلاثاء بعد أن أدى ارتفاع عوائد سندات الخزانة إلى انخفاض أسهم التكنولوجيا.

تدفع هذه الخطوة إنفيديا إلى ثالث أكبر قيمة سوقية على مؤشر إس آند بي 500 خلف "مايكروسوفت" و"أبل". «أبل» الأسوأ أداءً جاءت شركة "أبل" في درجة متأخرة على مؤشر داو جونز الصناعي. وانخفضت أسهم صانعة آيفون بنسبة 1.3% في التعاملات وقد أدى ذلك إلى كبح مكاسب مؤشر الأسهم الثلاثين والذي لم يتغير كثيرًا في الآونة الأخيرة مؤشر داو جونز في يوم الثلاثاء، خسر مؤشر داو جونز المكون من 30 سهمًا أكثر من 1٪ في أسوأ يوم له منذ مارس 2023. كما انخفض مؤشر إس آند بي 500 وناسداك المركب بأكثر من 1%.

اقرأ أيضاً: الأسهم الأوروبية.. مؤشر ستوكس يغلق مرتفعاً 0.5%

وأدت قراءة التضخم المرتفعة بأكثر من التوقعات إلى تحفيز عمليات البيع حيث أعرب المتداولون عن قلقهم من أن لا يقوم الاحتياطي الفيدرالي بخفض أسعار الفائدة في وقت مبكر كما كانوا يأملون. تراجع مؤقت قال سام ستوفال المحلل الاستثماري في "سيفرا" :" بالنظر إلى السوق خلال الأيام الماضية فقد كان في منطقة التشبع الشرائي لكنه لم يصل الآن إلى التشبع البيعي وصحيح أنه لا يزال هناك بعض الضعف على المدى القريب بالنسبة لبعض الإجراءات التصحيحية، لكنني بالتأكيد لا أعتقد أننا نتجه نحو انخفاض يتجاوز 10%.. أعتقد فقط أن هناك حاجة إلى تراجع تصحيحي أكثر قبل أن نتمكن من مواصلة الصعود".

اقرأ أيضاً: ارتفاع جماعي في عدد من البورصات العربية تأجيل خفض الفائدة من المرجح أن يدفع تقرير مؤشر أسعار المستهلك لشهر يناير احتمالية خفض سعر الفائدة الفيدرالي إلى النصف الثاني من عام 2024 مقابل توقعات المستثمرين الأولية بتخفيض أسعار الفائدة في وقت مبكر من شهر مارس. تحليل إس آند بي قادت الصناعات مكاسب مؤشر ستاندرد آند بورز 500، حيث تفوق أداء القطاع الصناعي مرتفعا بنسبة 1.2%. ارتفعت أسهم شركة "جونسون كونترولز إنترناشونال" بنسبة 11.5% و"داي فورس" بأكثر من 3%. وكان القطاعان الوحيدان في المنطقة الحمراء هما الطاقة والسلع الاستهلاكية بانخفاض 0.4% و0.5% لكل منهما.