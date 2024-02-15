العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية توقع عقدا لإنشاء شركة مساهمة لإدارة مرفق المياه

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القاهرة - سامية سيد - - إنشاء شركة مساهمة بين كل من شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية وشركة دورش جلوبال الألمانية وشركة (ECG) المصرية لتشغيل وإدارة مرفق المياه بالعاصمة الإدارية الجديدة

- الشركة الجديدة تجذب مزيدا من الاستثمار الاجنبي الي العاصمة الادارية

- الشركة الجديدة مسئولة عن تشغيل وإدارة مرافق مياه الشرب والري والصرف الصحي بشكل مستدام وبأعلى معايير الجودة العالمية

أبرمت شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية وشركة دورش جلوبال الألمانية وشركة (ECG) المصرية عقد إنشاء شركة مساهمة مصرية لتشغيل وإدارة مرافق مياه الشرب والري والصرف الصحي بالعاصمة الإدارية الجديدة بالتعاون مع مجموعة من كبار المشغلين الألمان وذلك وفقاً لأعلى معايير الجودة والتنمية المستدامة حيث تهدف الشركة الجديدة إلى إدارة تلك المرافق بفاعلية وكفاءة وتستهدف تقليل فواقد شبكات المياه لتصل إلى 7% فقط مع إدارة منظومة الفوترة والتحصيل من خلال العدادات الذكية التي وفرتها شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية لكافة المرافق بالعاصمة الإدارية الجديدة بالإضافة إلى أعمال صيانة تلك الشبكات.

قام بالتوقيع عن شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية المهندس خالد عباس رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب وعن شركة دورش جلوبال الألمانية أولاف هوفمان رئيس مجلس الإدارة والمهندس أحمد السيد رئيس مجلس ادارة شركة (ECG) المصرية.

من جانبه صرح المهندس خالد عباس "أتقدم بالشكر لشركائنا الجدد ولفريق العمل من كل جانب كما أعرب عن سعادتي بهذه الشراكة التي تعد فائدة مشتركة للجميع والتي تتيح لنا إدارة هذا المرفق بشكل ذكي ومستدام كما يسعدنا زيادة الاستثمارات الأجنبية بالعاصمة الإدارية وهو الهدف الذي تسعي اليه الشركة دائما كما اننا منفتحون لمزيد من التعاون مع كافة الشركاء".

ومن جانبه صرح أولاف هوفمان "أعرب عن سعادتي بتوقيع هذا العقد وأتقدم بالشكر لشركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية على الجهود المبذولة لإتمام هذا التعاقد الذي يمثل فائدة مشتركة كما يسعدنا زيادة استثماراتنا في العاصمة الإدارية الجديدة كما أوكد حرصي على تسويق الفرص الاستثمارية المتاحة في العاصمة الإدارية الجديدة لدى الشركات الألمانية".

كما صرح المهندس أحمد السيد "فخور بكوننا جزء من هذا التعاون ونسعى للاستفادة منه وتمكين التنمية المستدامة بالعاصمة الإدارية الجديدة".

جدير بالذكر أن شركة دورش جلوبال الألمانية هي أهم شركة تعمل في مجال تنفيذ وإدارة وتشغيل مرافق المياه المختلفة في دولة ألمانيا الاتحادية.