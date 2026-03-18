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سعر الدولار مقابل الفرنك يبدأ بالتعافي – توقعات اليوم – 18-03-2026

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  • سعر الدولار مقابل الفرنك يبدأ بالتعافي – توقعات اليوم – 18-03-2026 1/2
  • سعر الدولار مقابل الفرنك يبدأ بالتعافي – توقعات اليوم – 18-03-2026 2/2

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم Fx News Today

2026-03-18 01:51AM UTC

الكاتب: يوسف عمر

المنقح: محمد غيث

تدقيق: خالد سلطان

تراجع قليلاً سعر الدولار مقابل الدولار الكندي (USDCAD) بتداولاته اللحظية الأخيرة، وسط توارد الإشارات السلبية من مؤشرات القوة النسبية، ليحاول الزوج اكتساب زخماً إيجابياً قد يساعده على التعافي والصعود من جديد، في ظل سيطرة الاتجاه التصحيحي الصاعد على المدى القصير، مع تحركاته بمحاذاة خط ميل فرعي داعم لهذا المسار، بالإضافة لاستمرار الضغط الديناميكي المتمثل في تداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، والذي يعزز من فرص تعافي الزوج على المدى القريب.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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