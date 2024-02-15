شكرا لقرائتكم خبر عن صعود 9 قطاعات بجلسة الخميس على رأسها "الأدوية" بنسبة 3.5% والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تباين أداء مؤشرات قطاعات البورصة المصرية، خلال تعاملات جلسة اليوم الخميس، إذ ارتفعت 9 قطاعات على رأسها الرعاية الصحية والأدوية بنسبة 3.5%، أعقبه قطاع العقارات بنسبة 2.8%، يليه قطاع الخدمات المالية غير المصرفية بنسبة 1.1%، وصعد قطاع البنوك بنسبة 1%.

وقفزت قطاعات الاتصالات والإعلام وتكنولوجيا المعلومات، والأغذية والمشروبات والتبغ، والطاقة والخدمات المساندة بنسبة 0.8%، 0.6%، 0.5%، على التوالي، وزاد قطاع الخدمات التعليمية بنسبة 0.3%، وأخيرًا مواد البناء بنسبة 0.2%.

فيما تراجعت 7 قطاعات على رأسها خدمات النقل والشحن، والخدمات والمنتجات الصناعية والسيارات، والسياحة والترفيه بنسبة 0.6%، وهبط قطاعا المقاولات والإنشاءات الهندسية، والتجارة والموزعون بنسبة 0.3%، وانخفض قطاع الموارد الأساسية بنسبة 0.2%، ونزل قطاع المنسوجات والسلع المعمرة بنسبة 0.1%، بينما استقر قطاع الورق ومواد التعبئة والتغليف.

وكانت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات للجلسة الثالثة على التوالي، مدفوعة بعمليات شراء من التعاملين المصريين والعرب فيما مالت تعاملات الأجانب للبيع، وسط تداولات بلغت 6.3 مليار جنيه، وربح رأس المال السوقي 9 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 2.041 تريليون جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 2.1 مليار ورقة مالية بقيمة 6.3 مليار جنيه، عبر تنفيذ 170.6 ألف عملية لعدد 207 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 91.81% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 2.39%، والعرب على 5.8%، واستحوذت المؤسسات على 17.23% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 82.76%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والعرب والأجانب والمؤسسات الأجنبية للبيع بقيمة 116.8 مليون جنيه، 32.3 مليون جنيه، 315.1 ألف جنيه، 155.8 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات المؤسسات المصرية والعربية للشراء بقيمة 267.9 مليون جنيه، 37.3 مليون جنيه، على التوالي.

ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.18% ليغلق عند مستوى 28926 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.46% ليغلق عند مستوى 35484 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.18% ليغلق عند مستوى 12317 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.44% ليغلق عند مستوى 7243 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 1.42% ليغلق عند مستوى 10161 نقطة، فيما تراجع مؤشر تميز بنسبة 0.18% ليغلق عند مستوى 6576 نقطة، وهبط مؤشر سندات الخزانة بنسبة 1.27% ليغلق عند مستوى 1456 نقطة.