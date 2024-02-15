شكرا لقرائتكم خبر عن 642 مليار جنيه حصيلة بيع الشهادات 23.5% و27% ببنكى الأهلى ومصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ارتفعت حصيلة بيع الشهادات مرتفعة العائد 23.5% و27% ببنكى الأهلى ومصر إلى 642 مليار جنيه.

وارتفعت حصيلة بيع الشهادات مرتفعة العائد 23.5% و27% بالبنك الأهلى بلغت 415 مليار جنيه منذ طرحها وحتى الآن، عبر خدمات الإنترنت البنكى وشبكة الفروع.

من جانبه، قال محمد الإتربى، رئيس مجلس إدارة بنك مصر، فى تصريحات خاصة لـ ”الخليج 365”، أن حصيلة بيع الشهادات مرتفعة العائد 23.5% و27% ببنك مصر بلغت 227 مليار جنيه منذ طرحها وحتى الآن، عبر خدمات الإنترنت البنكى وشبكة الفروع.

وقرر بنكا الأهلى المصرى، ومصر، طرح شهادات ادخارية جديدة لمدة عام، بأعلى عائد يصل لـ27% يصرف نهاية مدة الشهادة، و23.5% بعائد شهرى.

وقال هشام عكاشة، رئيس مجلس إدارة البنك الأهلى المصرى، لـ الخليج 365، إن البنك الأهلى المصرى قرر طرح شهادتي ادخار لمدة عام، بعائد 23.5% بعائد يصرف شهريًا، و27% بعائد يصرف نهاية المدة بعد عام.

فيما قرر بنك مصر إعادة إصدار الوعاء الادخاري الجديد شهادة "طلعت حرب"، وهي شهادة ادخار مدتها سنة تتمتع بمعدل عائد ثابت طوال مدة الاحتفاظ بالشهادة وتبلغ نسبة العائد للشهادة 27% سنويًا تصرف بنهاية مدة الشهادة، هذا ومن الممكن أن يصرف العائد شهريًا بعائد %23.5 سنويًا، وتبدأ فئات الشهادة من 1000 جنيه ومضاعفاتها وتصدر للأفراد الطبيعيين أو القصر من المصريين أو الأجانب، ويتم احتساب المدة اعتبارًا من يوم العمل التالى للشراء.

ويمكن الاقتراض بضمان الشهادة بالإضافة إلى إمكانية إصدار بطاقات ائتمانية بضمانها، ويمكن استرداد الشهادة بعد مضى 6 شهور اعتباراً من يوم العمل التالي لتاريخ شراء الشهادة، وذلك وفقًا لقواعد الاسترداد والشروط والأحكام المنظمة.

وتتمثل أعلى الشهادات لمدة 3 سنوات، من حيث العائد حالياً فى بنكى الأهلى ومصر، فى الشهادة الأولى ثابتة لمدة 3 سنوات بسعر 19٪؜ سنوى ويصرف العائد شهريا، والثانية، شهادة متناقصة لمدة 3 سنوات بسعر سنوى 22٪؜ لأول سنة و18٪؜ السنة الثانية و16٪؜ السنة الثالثة ويصرف العائد شهريا.