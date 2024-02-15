الاقتصاد

وكالة الطاقة الدولية: نمو الطلب العالمي على النفط يتباطأ

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رويترز- لندن 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - ذكرت وكالة الطاقة الدولية اليوم الخميس، أن نمو الطلب العالمي على النفط يفقد زخمه، وخفضت توقعاتها للنمو لعام 2024.
وتوقعت الوكالة، التي تمثل الدول الصناعية، بأن يصل الطلب على النفط إلى ذروته بحلول عام 2030 مع تحول العالم إلى الطاقة الأنظف.

تباطؤ الاستهلاك الصيني

وتوقعت الوكالة في تقريرها الشهري الصادر اليوم الخميس، نمو الطلب العالمي على النفط إلى 1.22 مليون برميل يوميا في 2024، بانخفاض طفيف عن تقديرات الشهر الماضي.
وتعتقد الوكالة أن التباطؤ هذا العام، الذي يشكل نصف النمو تقريبا في عام 2023، مرتبط بتباطؤ الاستهلاك الصيني.
وقالت الوكالة "انقضت إلى حد كبير مرحلة النمو الكبير في الطلب العالمي على النفط فيما بعد الجائحة".
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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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