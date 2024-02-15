شكرا لقرائتكم خبر عن وكالة الطاقة الدولية: نمو الطلب العالمي على النفط يتباطأ والان نبدء بالتفاصيل

تباطؤ الاستهلاك الصيني

الدمام - شريف احمد - ذكرت وكالة الطاقة الدولية اليوم الخميس، أن نمو الطلب العالمي على النفط يفقد زخمه، وخفضت توقعاتها للنمو لعام 2024.وتوقعت الوكالة، التي تمثل الدول الصناعية، بأن يصل الطلب على النفط إلى ذروته بحلول عام 2030 مع تحول العالم إلى الطاقة الأنظف.وتوقعت الوكالة في تقريرها الشهري الصادر اليوم الخميس، نمو الطلب العالمي على النفط إلى 1.22 مليون برميل يوميا في 2024، بانخفاض طفيف عن تقديرات الشهر الماضي.وتعتقد الوكالة أن التباطؤ هذا العام، الذي يشكل نصف النمو تقريبا في عام 2023، مرتبط بتباطؤ الاستهلاك الصيني.وقالت الوكالة "انقضت إلى حد كبير مرحلة النمو الكبير في الطلب العالمي على النفط فيما بعد الجائحة".