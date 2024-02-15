شكرا لقرائتكم خبر عن النفط يرتفع بنحو 2% بعد بيانات أمريكية أثرت على الدولار والان نبدء بالتفاصيل

انخفاض مؤشر الدولار

الدمام - شريف احمد - ارتفعت أسعار النفط نحو 2% اليوم الخميس، بعد أن أدت بيانات التجزئة الأمريكية إلى موجة بيع للدولار، على الرغم من ترقب المستثمرين لتقرير وكالة الطاقة الدولية الذي أشار إلى تباطؤ نمو الطلب هذا العام.وزادت العقود الآجلة لخام برنت 1.39 دولارًا بما يعادل 1.7% إلى 82.99 دولارًا للبرميل.كما ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 1.52 دولارًا، أو ما يعادل 2%، إلى 78.16 دولارًا للبرميل.انخفض مؤشر الدولار 0.3% بعدما أظهرت بيانات انخفاض مبيعات التجزئة الأمريكية أكثر من المتوقع في يناير.وقال مكتب الإحصاء التابع لوزارة التجارة الأمريكية اليوم الخميس، إن مبيعات التجزئة تراجعت 0.8% الشهر الماضي، وعدل المكتب بيانات شهر ديسمبر بالخفض لتظهر ارتفاع المبيعات 0.4% بدلا من 0.6% كما ورد سابقا.وعززت البيانات التفاؤل بشأن خفض مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) لأسعار الفائدة، وهو أمر إيجابي للطلب على النفط.