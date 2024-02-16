شكرا لقرائتكم خبر عن انخفاض سعر نفط عُمان ليسجل 80.56 دولار للبرميل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بلغ سعر نفط عُمان الرسمي اليوم تسليم شهر أبريل القادم 80.56 دولار للبرميل.

وشهد سعر نفط عُمان اليوم انخفاضًا بلغ 1.83دولار مقارنة بسعر يوم أمس الأربعاء البالغ 83.39 دولار.

تجدر الإشارة إلى أنَّ المعدل الشهري لسعر النفط الخام العُماني تسليم شهر فبراير الجاري بلغ 77.21 دولار للبرميل، منخفضًا 5.96 دولارمقارنةً بسعر تسليم شهر يناير الماضي.

وتراجعت أسعار النفط في التعاملات المبكرة اليوم بعد زيادة مخزونات الخام الأمريكية أكثر من المتوقع، مما أثار المخاوف بشأن الطلب في أكبر اقتصاد في العالم.

وبلغ تراجع العقود الآجلة لخام برنت 34 سنتًا أي ما يعادل 0.4% لتصل إلى 81.26 دولار للبرميل، فيما انخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 36 سنتًا، أى ما يعادل 0.5% إلى 76.28 دولار للبرميل وذلك وفقا لوكالة الأنباء العمانية