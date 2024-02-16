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شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع أسعار الحديد خلال شهر.. وارتفاع «الأسلاك الكهربائية» والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - تراجعت أسعار الحديد في السعودية على أساس شهري، في يناير الماضي، فيما ارتفعت أسعار الأسلاك ومجمل فئات الكيابل الكهربائية.
وأظهرت نشرة متوسطات أسعار السلع والخدمات الصادرة عن هيئة الأحصاء، أن سعر حديد التسليح (6 مم) سجل 3935.23 ريال للطن، منخفضا بنسبة 0.9% على أساس شهري.
وبحسب النشرة فإن سعر حديد التسليح (12 مم) سجل 2664.66 ريال، منخفضا بنسبة 0.2%، بينما انخفض سعر حديد التسليح (14 مم) بنسبة 0.2%، مسجلا 2659.8 ريال للطن.
وبلغ سعر حديد التسليح (16 مم) في شهر يناير الماضي، 2667.6 ريال، منخفضا بنسبة 0.2%، بينما انخفض سعر حديد التسليح (18 مم) 0.1%، مسجلا 2672.7 ريال للطن، بينما انخفض سعر الكيابل الربط الحديد الصيني بنسبة 1.9% ، مسجلة 50.71 ريال لـ(10 كجم).
وبلغ سعر الأسلاك الكهربائية (6 مم) 2.48 ريال، مرتفعا بنسبة 0.4% على أساس شهري.
وارتفع سعر الكيابل الكهربائية (35 مم) بنسبة 0.8%، مسجلا 58.35 ريال، بينما ارتفع سعر الكيابل الكهربائية (50 مم) بنسبة 0.1%، مسجلا 81.34 ريال للمتر.
وبلغ سعر الكيابل الكهربائية (70 مم) 116.95 ريال، مرتفعا بنسبة 0.6%، بينما سجل سعر الكيابل (95 مم) 159.72 ريال، مرتفعا بنسبة 0.3%، على أساس شهري.
وسجل سعر الكيابل الكهربائية (120 مم) 200.99 ريال، مرتفعا بنسبة 0.4%، بينما انخفض سعر الكيابل (300 مم) بنسبة 0.3% مسجلا 497.38 ريال للمتر.
وارتفع سعر الألومنيوم (حلق جنب سعودي) بنسبة 0.8%، مسجلا 87.7 ريال لـ(5.8 م).
وسجل سعر الخشب الأبلاكاش الإندونيسي 3237.83 ريال، مرتفعا بنسبة 1.6%، في حين انخفض سعر الفحم بنسبة 1.3%، مسجلا 10.27 ريال للكيلو جرام.
وأظهرت نشرة متوسطات أسعار السلع والخدمات الصادرة عن هيئة الأحصاء، أن سعر حديد التسليح (6 مم) سجل 3935.23 ريال للطن، منخفضا بنسبة 0.9% على أساس شهري.
سعر حديد التسليح في السعوديةوفقا للنشرة، سجل سعر حديد التسليح (8 مم) 2747.05 ريال، منخفضا بنسبة 0.8%، بينما سجل سعر حديد التسليح (10 مم) 2799.61 ريال، منخفضا بنسبة 0.6% على أساس شهري.
وبحسب النشرة فإن سعر حديد التسليح (12 مم) سجل 2664.66 ريال، منخفضا بنسبة 0.2%، بينما انخفض سعر حديد التسليح (14 مم) بنسبة 0.2%، مسجلا 2659.8 ريال للطن.
وبلغ سعر حديد التسليح (16 مم) في شهر يناير الماضي، 2667.6 ريال، منخفضا بنسبة 0.2%، بينما انخفض سعر حديد التسليح (18 مم) 0.1%، مسجلا 2672.7 ريال للطن، بينما انخفض سعر الكيابل الربط الحديد الصيني بنسبة 1.9% ، مسجلة 50.71 ريال لـ(10 كجم).
أسعار الأسلاك الكهربائية في السعوديةوارتفع سعر الأسلاك الكهربائية (2.5 مم) بنسبة 2.8% على أساس شهري، مسجلا 1.09 ريال للمتر، بينما ارتفع سعر الأسلاك الكهربائية (4 مم) بنسبة 1.3%، مسجلا 1.59 ريال للمتر.
وبلغ سعر الأسلاك الكهربائية (6 مم) 2.48 ريال، مرتفعا بنسبة 0.4% على أساس شهري.
سعر الكيابل الكهربائية في السعوديةوسجل سعر الكيابل الكهربائية (10 مم) 20.79 ريال، مرتفعا بنسبة 1.2%، بينما سجل سعر الكيابل الكهربائية (25 مم) 44.72 ريال، مرتفعا بنسبة 1.11%.
وارتفع سعر الكيابل الكهربائية (35 مم) بنسبة 0.8%، مسجلا 58.35 ريال، بينما ارتفع سعر الكيابل الكهربائية (50 مم) بنسبة 0.1%، مسجلا 81.34 ريال للمتر.
وبلغ سعر الكيابل الكهربائية (70 مم) 116.95 ريال، مرتفعا بنسبة 0.6%، بينما سجل سعر الكيابل (95 مم) 159.72 ريال، مرتفعا بنسبة 0.3%، على أساس شهري.
وسجل سعر الكيابل الكهربائية (120 مم) 200.99 ريال، مرتفعا بنسبة 0.4%، بينما انخفض سعر الكيابل (300 مم) بنسبة 0.3% مسجلا 497.38 ريال للمتر.
وارتفع سعر الألومنيوم (حلق جنب سعودي) بنسبة 0.8%، مسجلا 87.7 ريال لـ(5.8 م).
سعر الأخشاب في السعوديةوانخفض سعر الخشب التشيلي بنسبة 2%، مسجلا 1490.86 ريال للمتر المكعب، بينما ارتفع سعر كل من الخشب الروماني والتيك الأفريقي بنسبة 2.4%، إذ سجلا 1437.41 ريال، و60.55.01 ريال على التوالي.
وسجل سعر الخشب الأبلاكاش الإندونيسي 3237.83 ريال، مرتفعا بنسبة 1.6%، في حين انخفض سعر الفحم بنسبة 1.3%، مسجلا 10.27 ريال للكيلو جرام.