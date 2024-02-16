شكرا لقرائتكم خبر عن القابضة للتشييد توجه شركاتها التابعة لتنفيذ مشروعات دولية لتوفير العملة الصعبة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ‏وجهت الشركة القابضة للتشييد والتعمير ،برئاسة الدكتور هاني سليمان ،العضو المنتدب الرئيس التنفيذي والقائم بأعمال رئيس مجلس الإدارة ،شركاتها التابعة للتركيز على الفوز بمشروعات خارج مصر ،سواء في منطقة الخليج أو في أفريقيا ،أو في ليبيا من أجل زيادة موارد الشركة ،خاصة من العملة الصعبة خلال الفترة الحالية التي يمر بها الاقتصاد الوطني.

أضافت المصادر لليوم السابع أن رئيس الشركة القابضة شدد خلال اجتماعات مع رؤساء الشركات والأعضاء المنتدبين على المشاركة في المناقصات العالمية التي تطرحها تلك الدول ،والتي تحتاج إلى عمليات واسعة من الأعمار خلال الفترة الحالية ،ومنها بطبيعة الحال دولة العراق ،والتي بالفعل تنفذ فيها بعض الشركات التابعة مشروعات بالإضافة إلى دولة ليبيا وكذلك دولتي الإمارات وسلطنة عمان ،علاوة على السعي لتنفيذ مشروعات في المملكة العربية السعودية خلال الفترة المقبلة .

وأشارت المصادر أن تلك المشروعات ستساهم بشكل كبير في انتشار بعض الشركات من خسائرها وتدبير موارد مالية كافية لها لتحقيق انطلاقة قوية مثل شركتي مختار إبراهيم المقاولات المصرية ، والنصر العامة للمقاولات حسن علام ، واللتان تنفذان بالفعل مشروعات دولية حاليا يضاف اليهما شركة هايديلكو لاعمال الكهرباء والتي تعاني بشدة وتحتاج الي حجم عمل كبير للخروج من كبوتها.