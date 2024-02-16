شكرا لقرائتكم خبر عن الأسمدة والحديد يتصدران قائمة السلع المصرية الأعلى تصديرا للبرازيل عام 2023 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، تطور أهم المجموعات السلعية التي صدرتها مصر إلى البرازيل خلال عام 2023، وذلك بالتزامن مع الارتفاع الذي سجلته قيمة الصادرات المصرية إلى السوق البرازيلية خلال نفس الفترة.

وجاءت أهم المجموعات السلعية التي صدرتها مصر إلى البرازيل وفقا لما يلي:

أسمدة بقيمة 183 مليون دولار.

حديد وصلب بقيمة 46 مليون دولار.

محضرات خضر وفواكه بقيمة 38 مليون دولار.

خضراوات وفواكه بقيمة 30 مليون دولار.

زجاج ومصنوعاته بقيمة 21 مليون دولار .

وإجمالا سجل حجم التبادل التجاري بين مصر والبرازيل 3.4 مليار دولار خلال عام 2023، مقابل 4.2 مليار دولار خلال عام 2022 بنسبة انخفاض بلغت 18%.

وارتفعت قيمة الصادرات المصرية الى البرازيل لتسجل 444 مليون دولار خلال عام 2023، مقابل 438 مليون دولار خلال عام 2022 بنسبة ارتفاع بلغت 1.3%.

أما أهم المجموعات السلعية التي استوردتها مصر من البرازيل خلال عام 2023 فكانت حبوب بقيمة 726 مليون دولار، وخامات حديد بقيمة 607 مليون دولار وسكر بقيمة 568 مليون دولار ولحوم بقيمة 392 مليون دولار وحبوب بقيمة 99 مليون دولار.