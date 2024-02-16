شكرا لقرائتكم خبر عن إبراهيم قنديل: إعلان زيادة سعر ضمان القطن يزيد المساحة لـ350 ألف فدان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ‏‏كشف الدكتور ‏إبراهيم قنديل الرئيس السابق لشركة الدلتا لتجارة وحليج الأقطان، أن إعلان الحكومة عن سعر ضمان للقطن جاء في وقت مناسب للغاية قبل توزيع البذرة علي المزارعين وفي وقت مناسب حتى يمكن للفلاحين اتخاذ قرارهم بزيادة المساحة المزروعة بالقطن .

وأضاف أنه لأول مرة يكون السعر منطقي وعادل ومجزي للفلاح ومناسب للغاية، ولا سيما في ظل التراجع المتوقع لأسعار الدولار خلال الفترة المقبلة.

‫‬ ووافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على ما عرضه وزيرا الزراعة واستصلاح الأراضي وقطاع الأعمال العام، بشأن تحديد سعر ضمان لتوريد القطن للموسم القادم 2024/2025 بحيث يكون سعر الضمان 10 آلاف جنيه لقنطار القطن متوسط التيلة بالوجه القبلي، و12 ألف جنيه لقنطار القطن طويل التيلة بالوجه البحري.

أضاف إبراهيم قنديل أنه يتوقع أن ترتفع المساحة المزروعة فى القطن من 270,000 فدان العام الماضى إلى حوالي 350,000 فدان، وربما أكثر من ذلك العام الموسم الحالي، خاصة أن السعر بالفعل مجزى للغاية للفلاح، وأن السعر أيضا قابل للزيادة لأكثر من ذلك من خلال البيع فى مزادات.