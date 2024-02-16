الذهب يتجه للانخفاض للأسبوع الثاني مع تقييم المستثمرين لتوقعات خفض الفائدة

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

يتجه الذهب للانخفاض للأسبوع الثاني على التوالي اليوم بعد الارتفاع غير المتوقع في أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة، ما دفع المتداولين إلى إعادة حساب توقعاتهم بشأن خفض أسعار الفائدة.

ومع هذا، فالسبائك عوضت بعض الخسائر بعد انخفاض الإنفاق الاستهلاكي. وبحلول الساعة 04:27 بتوقيت جرينتش، استقر الذهب في المعاملات الفورية عند 2003.40 دولار للأوقية (الأونصة)، وخسر ما يزيد على 1 % خلال الأسبوع حتى الآن. وبلغت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 2015.30 دولار للأوقية.

وأظهرت بيانات هذا الأسبوع أن ضغوط التضخم ظلت كما هي مع ارتفاع أسعار الواردات الأمريكية ليناير بأكبر وتيرة في ما يقرب من عامين وزيادة أسعار المستهلكين بأكثر من المتوقع في الشهر الماضي. وتترقب الأسواق الآن تقريرا آخر عن التضخم، وهو مؤشر أسعار المنتجين في الولايات المتحدة، المقرر صدوره في الساعة 13:30 بتوقيت جرينتش.

وقال جيجار تريفيدي أحد كبار المحللين في ريلاينس للأوراق المالية: “من المتوقع عدم حدوث انتعاش كبير في الذهب، ومن المحتمل أن تلامس الأسعار مستوى 1970 -1960 دولارا للأوقية… معنويات المستثمرين ستتجه للانخفاض فقط”.