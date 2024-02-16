شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس المجلس التصديرى للصناعات الهندسية: نستهدف 15% نموا بالصادرات 2024 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سلم المهندس شريف الصياد رئيس المجلس التصديري للصناعات الهندسية وأعضاء مجلس إدارة المجلس التصديري ، جوائز التميز في التصدير الهندسي EXXA في نسختها الثالثة خلال احتفالية كبيرة في قصر عابدين، وذلك بمشاركة كبيرة لشركات القطاع الهندسي وعدد من رموز وزارة الصناعة والتجارة.

قال المهندس شريف الصياد رئيس المجلس التصديري للصناعات الهندسية، إن هناك 20 جائزة من المجلس التصديري منها 18 جائزة طبقًا للبيانات الواردة من الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات فيما يتعلق بحجم وأرقام الصادرات المحققة للصادرات عن عام 2023 وجائزة لأفضل منتج مبتكر وتم تشكيل لجنة للبت في المتقدمين للجوائز بكل حيادية.

وأشار إلى زيادة عدد الشركات المشاركة في الجوائز ليصل إلى 100 شركة تتنافس على الـ 20 جائزة، في مقابل 85 شركة في النسختين السابقتين كانوا يتنافسون على 18 جائزة، كما تم استحداث 3 فئات في كل جائزة.

وأكد الصياد خلال كلمته في الاحتفالية، على جوائز التميز في التصدير الهندسي" EXXA" تعتبر فكرة خالصة للمجلس التصديري ويجرى تنظيم النسخة الثالثة منها خاصة مع النجاح الكبير الذي حققته النسخة الأولي والثانية والتي لاقت قبولًا واسعًا لدى القطاعات الهندسية المختلفة في ظل اتجاه واضح من جميع المصانع لزيادة صادراتها لتمكين الحكومة من تحقيقات مستهدفات الـ 100 مليار دولار صادرات خلال السنوات المقبلة.

وأشار إلى ارتفاع صادرات الصناعات الهندسية خلال عام 2023 بنسبة 10.5% حيث بلغت 4.245 مليار دولار لأول مرة في تاريخ الصادرات الهندسية مقارنة بـ 3.841 مليار دولار عام 2022، مؤكداً أن المجلس يستهدف زيادة الصادرات بشكل سنو بنسبة لا تقل عن 10%.

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وأكد رئيس المجلس التصديري للصناعات الهندسية على أن القطاع استطاع تحقيق نتائج قياسية في الصادرات خلال العام الماضي وتخطت حاجز الـ 4 مليارات دولار والذي يعد عامًا في منتهى الصعوبة من ظروف اقتصادية داخلية وتداعيات الحرب الروسية الأوكرانية وعدوان غزة و مؤخرا الاعتداء على السفن البحرية في مدخل البحر الاحمر.

وذكر "الصياد " أنه رغم كل هذه التحديات التي تحدث مجتمعة لأول مرة إلا أن هناك إصرار كبير من المجلس التصديري للصناعات الهندسية على التعامل مع كل التحديات وفتح الأسواق الجديدة واستحداث أفكار جديدة تساعد على زيادة الصادرات، خاصة في ظل العديد من الشركات التي تتمتع بإنتاج ذي جودة عالية يرفع شعار صنع في مصر عالميا.

ونوه بأن الشركات المصرية استطاعت تحقيق المستحيل بالرغم من الازمات الطاحنة السابقة فضلا عن التحديات الداخلية في مصر، لذا فتلك الشركات التي حققت نتائج إيجابية في عام 2033 تستحق أكثر من تكريم وتستحق عدة جوائز وليس جائزة واحدة لقدرتها على التعامل مع وضع صعب للغاية وساهمت بجزء مؤثر في خطة الدولة المصرية لزيادة الصادرات وحل جزء ولو يسير من أزمة العملة التي تمر بها البلاد حاليًا.

ولفت إلى أن هناك فرصة كبيرة خلال العام الجاري للوصول لمستويات أعلى في التصدير وخاصة أنه يوجد العديد من الاستثمارات الاجنبية الجديدة ستبدأ عملها في مصر وهذه الاستثمارات مستهدفة على الاقل 50٪ من انتاجها للتصدير مما يؤدي لمزيد من الارتفاع في الصادرات لكل أسواق العالم بنسبة تتراوح بين 10 إلى 15% لتصل إلى 4.9 مليار دولار

وقالت مي حلمي المدير التنفيذي للمجلس التصديري، خلال الاحتفالية، إن جوائز التميز في التصدير الهندسي "EXXA" تسعى لدعم اتجاه الدولة لخلق مجتمع تصديري يجمع المُصدرين في كافة المجالات الهندسية وشركات من أحجام مختلفة، وخلق منافسة بين الشركات هدفها التنافس على زيادة الصادرات والتوسع في الأسواق الجديدة.

وأشارت إلى تقسيم الشركات إلى كبيرة ومتوسطة وصغيرة بجانب فئة الشركات العالمية والشركات التي تعمل في المناطق الحرة والشركات التي لها أكبر عدد من الأسواق، كما تم تخصيص جائزة خاصة لأكبر مُصدر في السوق الإفريقي وجائزة تصدير لبراندات عالمية، وجائزة ريادة الأعمال وغيرها من الجوائز .