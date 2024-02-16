شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الإسكان يقرر ندب مصطفى النجار لوظيفة رئيس قطاع الإسكان والمرافق بالوزارة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدر الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، قرارًا بندب المهندس مصطفى محمد إبراهيم النجار، الشاغل لوظيفة رئيس الإدارة المركزية لمواد البناء بالمستوى الوظيفي (العالية) بقطاع الإسكان والمرافق بوزارة الإسكان، لوظيفة رئيس قطاع الإسكان والمرافق بالمستوى الوظيفي (الممتازة)، وتكون له السلطات المقررة فى هذا الشأن، وذلك لمدة عام.

وكان مجلس إدارة الهيئة العامة للمجتمعات العمرانية، قد أعلن عن عقد 10 اجتماعات، خلال العام الماضي 2023، تم خلالها عرض ومناقشة 1572 موضوعاً، تتنوع بين موضوعات سياسات عامة، ومنح تيسيرات للمتعاملين مع الهيئة للأراضى والوحدات السكنية، وموضوعات تخصيص أراض بناء على الطلب ووحدات سكنية، وموضوعات متنوعة وإحاطة، وموضوعات نقل الأصول، وموضوعات مقابل الانتفاع، وملفات تخصيص كنائس، ومقابر.

تم تخصيص 1115 قطعة أرض بناء على الطلب فى 38 مدينة جديدة، بمساحة حوالى 5961.26 فدان، وتم تخصيص 14515 وحدة سكنية فى مختلف المدن لعدد من الجهات، بالإضافة إلى 58 عمارة بمختلف المستويات، وتخصيص 1507 أفدنة بنظام نقل الأصول للجهات المختلفة، كما تم إتاحة 12 كنيسة بمساحة 8.14 فدان بمدن (الفيوم الجديدة – بورسعيد الجديدة – الصالحية الجديدة – قنا الجديدة – المنيا الجديدة – ....) لمختلف الطوائف، وتم إتاحة 699 قطعة أرض مقابر، بمساحة 26.94 فدان.