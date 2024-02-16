شكرا لقرائتكم خبر عن القومى للحوكمة يختتم فعاليات برنامج "الحوكمة والتحول الرقمى" ببرلين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اختتم المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة الذراع التدريبي لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية- الدورة الخامسة من البرنامج التدريبي "الحوكمة والتحول الرقمي" وذلك لعدد 25 من قيادات الجهاز الإدارى للدولة يمثلون 12 جهة، والذي تم تنفيذه بمقر كلية هيرتي للحوكمة ببرلين.

وقالت د. شريفة شريف، المدير التنفيذي للمعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة إن تنفيذ برنامج "الحوكمة والتحول الرقمي" يأتي في إطار اتفاقية التعاون التي تم توقيعها مع كلية هيرتي للحوكمة خلال النصف الأول من عام 2022، واستمرارًا للنهج الذي اتبعه المعهد في تنفيذ البرامج التدريبية الدولية المتميزة والتي تأتي بالتعاون مع أعرق الجامعات والمعاهد الدولية بالاعتماد على أحدث منهجيات التدريب والتعليم.

وشهد البرنامج الذي استمر على مدار 8 أيام في برلين، عدد من الورش التدريبية والمناقشات وتبادل الخبرات والآراء حول التحديات الرئيسية للمؤسسات العامة في نطاق مختلف وحدات البرنامج مثل الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد والحوكمة الرقمية، كما تم خلال البرنامج تنظيم عدد من الزيارات الميدانية للمتدربين منها زيارة البرلمان الألماني والمستشارية الألمانية.