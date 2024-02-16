شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن أسهم أوروبا تتجه لمكاسب أسبوعية بدعم نتائج الأعمال القوية والان مع التفاصيل

ارتفعت الأسهم الأوروبية، الجمعة، متجهة إلى تسجيل نهاية إيجابية لأسبوع حافل بالبيانات، إذ عززت نتائج الأعمال القوية والآمال باقتراب البنك المركزي الأوروبي من خفض أسعار الفائدة شهية المستثمرين على الأصول عالية المخاطر.

وصعد المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.5 بالمئة بحلول الساعة 0808 بتوقيت غرينتش ليسجل أعلى مستوى في عامين، وقادت أسهم شركات التعدين المكاسب بقفزة بلغت 2.2 بالمئة حتى الآن هذا الأسبوع.

وتفوق المؤشر فوتسي 100 البريطاني على نظرائه في أوروبا وارتفع 0.8 بالمئة مع تسجيل مبيعات التجزئة البريطانية زيادة أقوى من المتوقعة بلغت 3.4 بالمئة في يناير بعد أن تراجعت 3.3 بالمئة في الشهر السابق.

وفي دفعة أخرى للمعنويات قال عضو البنك المركزي الأوروبي، رئيس بنك فرنسا، فرانسوا فيلوروا دي جالو، إن هناك العديد من الأسباب المقنعة التي توجب على البنك المركزي الأوروبي ألا يتأخر لفترة طويلة في البدء في خفض سعر الفائدة هذا العام.

وقفزت أسهم ميتسو أكثر من سبعة بالمئة بعد أن أعلنت شركة تصنيع معدات التعدين الفنلندية عن زيادة في أرباح الربع الرابع وأعلنت عن توقعات باعثة على التفاؤل بشأن وحدة التجميع الخاصة بها.

وهبط سهم نات ويست 0.7 بالمئة على الرغم من إعلان البنك البريطاني عن أرباح تفوق التوقعات لعام 2023. ويستعد البنك لعملية بيع كبيرة للأسهم المملوكة للدولة في المؤسسة بعد عام شهد فضيحة.

كما هوى سهم أوميكور البلجيكية 4.2 بالمئة إلى قاع المؤشر ستوكس 600 بعد أن توقعت الشركة تراجع الأرباح الأساسية في 2024.