شكرا لقرائتكم خبر عن 507 ملايين جنيه صافي مشتريات الأجانب بالبورصة المصرية خلال أسبوع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سجلت تعاملات المصريين نسبة 91.2% من إجمالي التعاملات على الأسهم المقيدة بالبورصة المصرية، خلال جلسات الأسبوع المنتهى، واستحوذ الأجانب على نسبة 2.5%، والعرب على 6.3%، وذلك بعد استبعاد الصفقات، وفقًا لما جاء في التقرير الأسبوعي للبورصة المصرية، وسجل الأجانب صافي شراء بالبورصة المصرية بقيمة 507.8 مليون جنيه، كما سجل العرب صافي بيع بقيمة 48.7 مليون جنيه، وذلك بعد استبعاد الصفقات.

ومثلت تعاملات المصريين 90.8% من قيمة التداول للأسهم المقيدة منذ أول العام بعد استبعاد الصفقات، بينما سجل الأجانب 2.9%، وسجل العرب 6.3%، وسجل الأجانب صافى شراء بالبورصة المصرية بقيمة 2.3 مليار جنيه، واستمر العرب بتسجيل صافى شراء بنحو 344.2 مليون جنيه، وذلك على الأسهم المقيدة بعد استبعاد الصفقات منذ بداية العام.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجي إكس 30" قد ارتفع بنسبة 1.81% ليغلق عند مستوى 28926.15 نقطة، خلال جلسات الأسبوع المنتهى-ثاني أسبوع في شهر فبراير- وصعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان"، بنسبة 5.20% ليغلق عند مستوى 7243.93 نقطة، وسجل مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" نموًا بنسبة 4.97% ليغلق عند مستوى 10161.05 نقطة، وسجل مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" نموًا بنسبة 2.05% ليغلق عند مستوى 35484.52 نقطة، وصعد مؤشر تميز بنسبة 0.85% ليغلق عند مستوى 6576.79 نقطة.

وربح رأس المال السوقي للبورصة المصرية، نحو 40.7 مليار جنيه خلال جلسات الأسبوع المنتهى، ليغلق عند مستوى 2.041 تريليون جنيه، بنسبة نمو 2%، وصعد رأس المال السوقي للمؤشر الرئيسي من 1.306 تريليون جنيه إلى 1.325 تريليون جنيه، بنسبة نمو 1.4%، وقفز رأس المال لمؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة من 457.2 مليار جنيه إلى 476.3 مليار جنيه بنسبة نمو 4.2%.