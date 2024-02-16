شكرا لقرائتكم خبر عن شركات الأسمنت تنتج 34.9 مليون طن خلال 10 شهور.. و32 مليون مبيعات والان مع تفاصيل الخبر
وارتفع إجمالي الإنتاج من الأسمنت بمعدل 38.2%، وإجمالي المبيعات بمعدل 36.4% خلال شهر أكتوبر عام 2023 مقارنةً بشهر سبتمبر الماضي، كما ارتفع متوسط أسعار المستهلك بمعدل 0.7% خلال شهر أكتوبر 2023 مقارنةً بشهر سبتمبر 2023، بحسب بيانات البنك المركزي المصري.
ووفقا للموقع الرسمي لشعبة منتجي الأسمنت في مصر، يبلغ إجمالي عدد الشركات العاملة 19 شركة بحجم استثمارات أكثر من 225 مليار جنيه، وتبلغ الطاقة الإنتاجية 82.5 مليون طن في عام 2020، في حين بلغ حجم الاستهلاك 44.9 مليون طن عام 2020 منخفضًا من 48.7 مليون طن عام 2019.
بلغ حجم إنتاج مصر من الأسمنت، 45.8 مليون طن خلال عام 2022، وبلغ إجمالي المبيعات 42.4 مليون طن خلال العام الماضي، وبلغ متوسط أسعار المستهلك بين 1278 جنيها للطن في شهر يناير إلى 2009 جنيها للطن في شهر ديسمبر، بحسب بيانات وزارة التموين والتجارة الداخلية.
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