شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم الأوروبية.. "ستوكس" يرتفع لأعلى مستوى في عامين والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أغلق المؤشر ستوكس 600 الأوروبي على ارتفاع 0.6% لأعلى مستوى في عامين.

وجاء ذلك بقيادة أسهم شركات التعدين التي قفزت 2.5% هذا الأسبوع. مؤشرات الأسهم الأوروبية واقترب المؤشر ستوكس 50 للأسهم القيادية لأعلى مستوياته في 23 عاماً، مع توقّع المستثمرين ببدء المركزي الأوروبي في خفض أسعار الفائدة في أبريل.

فيما واصل المؤشران الألماني والفرنسي مكاسبهما اليوم وصولا إلى مستوى جديد.

وتفوق مؤشر فاينانشال تايمز البريطاني على نظرائه في أوروبا خلال اليوم مرتفعاً 1.5% ليلامس أعلى مستوياته خلال خمسة أسابيع. نتائج البورصات الأوروبية وارتفع سهم شركة ميتسو 9.0%، وصعد سهم ناشيونال ويستمنستر بنك 7.1%، فيما انخفض سهم إيني 3.1%.

وبهذا أغلقت الأسهم الأوروبية في ختام الأسبوع على ارتفاع، في ظل البيانات الاقتصادية ونتائج الأرباح المرتفعة.