شكرا لقرائتكم خبر عن شركات البورصة توزع 277 مليون جنيه أرباحًا نقدية على المساهمين خلال 40 يومًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وزعت شركات البورصة المصرية، أرباحًا نقدية بلغت 277 مليون جنيه خلال 40 يومًا، موزعة بين 232 مليون جنيه خلال يناير، و45 مليون جنيه خلال أول 11 يومًا من الشهر الجاري.

وسبق أن صرفت شركات العربية للأسمنت، والعامة للصوامع والتخزين، القاهرة للخدمات التعليمية، والعربية للحليج الأقطان، والمهندس للتأمين، كوبونات نقدية بقيمة 0.262 جنيه، 3 جنيهات، 1.15 جنيه، 0.25 جنيه، 0.375 جنيه للسهم، على التوالي.

وصرفت شركات البورصة أرباحًا بلغت 51.2 مليار جنيه خلال عام 2023 36.3 مليار جنيه خلال عام 2022، مقابل 17.5 مليار جنيه خلال عام 2021، مقابل 23.7 مليار جنيه خلال عام 2020، مقابل 26.3 مليار جنيه خلال عام 2020، و23.9 مليار جنيه خلال عام 2019، و29.9 مليار جنيه خلال عام 2018، و20.1 مليار جنيه خلال عام 2017، و12.2 مليار جنيه خلال عام 2016.

وتعرف توزيعات الأرباح النقدية، بأنها مقدار ما تدفعه الشركات في توزيعات أرباح الأسهم كل سنة بالنسبة لسعر سهمها.

البورصة المصرية، سوق رائدة بالمنطقة، مسجل لديها عدد مستثمرين من الأفراد والمؤسسات المالية والصناديق الاستثمارية، ويساعد القيد على توفير العديد من المزايا، منها: التمويل اللازم لمساعدة الكيانات الصناعية والتجارية والخدمية على النمو المستدام، وتنويع مصادر التمويل المتاحة لهم.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجي إكس 30" قد ارتفع بنسبة 1.81% ليغلق عند مستوى 28926.15 نقطة، خلال جلسات الأسبوع المنتهى-ثاني أسبوع في شهر فبراير- وصعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان"، بنسبة 5.20% ليغلق عند مستوى 7243.93 نقطة، وسجل مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" نموًا بنسبة 4.97% ليغلق عند مستوى 10161.05 نقطة، وسجل مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" نموًا بنسبة 2.05% ليغلق عند مستوى 35484.52 نقطة، وصعد مؤشر تميز بنسبة 0.85% ليغلق عند مستوى 6576.79 نقطة.