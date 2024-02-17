شكرا لقرائتكم خبر عن شركة أبو قير للأسمدة: توريد 455 ألف طن أسمدة أزوتية لوزارة الزراعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت شركة أبو قير للأسمدة والصناعات الكيماوية، توريد الكميات المطلوبة من الأسمدة الأزوتية إلى وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، وحصلت على شهادات من الوزارة تفيد التزامها بتوريد تلك الحصص، وبما يسمح للشركات المنتجة للأسمدة الأوزتية بتصدير الكميات المتفق عليها.

جاء ذلك ردًا على تقرير الفحص المحدود للجهاز المركزى للمحاسبات للقوائم المالية لشركة أبو قير للأسمدة والصناعات الكيماوية، والذي تضمن ملاحظة الجهاز مخالفة الشركة لقرار مجلس الوزراء، والذى يقضى بتسليم 55% من الإنتاج الفعلى لوزارة الزراعة، ووردت الشركة كمية 455 ألف طن خلال الفترة من يوليو حتى ديسمبر 2023، وفقًا لطلبات وزارة الزراعة.

أوضحت شركة أبو قير للأسمدة، سبب خسائر شركتى الوادى للصناعات الفوسفاتية والأسمدة، وأبو طرطور لحامض الفوسفوريك أنهما مازالت في مرحلة التكوين ولم يبدأ تشغيلهما بعد، كما أن تحقيق كل الشركتين لخسائر فى مرحلة التكوين أمر طبيعي في كافة الشركات المماثلة.

جاء ذلك ردا على ملاحظة الجهاز بتضمن حساب الاستثمارات بالقيمة العادلة من خلال الدخل الشامل لشركة أبو قير للأسمدة 47.5 مليون جنيه قيمة المسدد من استثمارات في رأس مال كل من شركتي الوادي للصناعات الفوسفاتية والأسمدة، وأبو طرطور لحامض الفوسفوريك دون تقييمها بالقيمة العادلة، كما أن الشركتين حققتا خسائر مرحلة بنحو 16.6 مليون جنيه، و1.7 مليون دولار، على التوالي.

أشارت شركة أبو قير للأسمدة، إلى أنه تم إعداد دراسة قياس الخسائر الائتمانية المتوقعة للشركة بمعرفة جهة مستقلة متخصصة تابعة لإشراف الهيئة العامة للرقابة المالية، وتم تأثير القوائم المالية للشركة في 31 ديسمبر 2024 والفترات السابقة بنتائج تلك الدراسة، كما أفصحت الشركة عن الخسائر الائتمانية المتوقعة المكونة، وكذلك ما تم رده منها خلال ذات الفترة بالإيضاح رقم (35) من الإيضاحات المتممة للقوائم المالية، كما أن التعامل على هذا الحساب بقائمة الأرباح والخسائر يتم بالإضافة والاستبعاد من ذات الحساب.