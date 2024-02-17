شكرا لقرائتكم خبر عن 7 أسهم بالبورصة ترتفع بنسبة تفوق 20% خلال أسبوع.. اعرف القائمة والان مع تفاصيل الخبر
1- ايه كابيتال القابضة بنسبة 21.78% ليصل إلى مستوى 0.945 جنيه.
2- كونتكت المالية القابضة بنسبة 22.40% ليصل إلى مستوى 5.300 جنيه.
3- السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار-سوديك بنسبة 23.14% ليصل إلى مستوى 32.990 جنيه.
4- راية لخدمات مراكز الاتصالات بنسبة 25.82% ليصل إلى مستوى 6.870 جنيه.
5- الصناعات الهندسية المعمارية للإنشاء التعمير-ايكون بنسبة 27.26% ليصل إلى مستوى 21.100 جنيه.
6- المصريين للاستثمار والتنمية العمرانية بنسبة 26.17% ليصل إلى مستوى 0.323 جنيه.
7- حق اكتتاب شركة المصريين للاستثمار والتنمية العمرانية-1 بنسبة 50% ليصل إلى مستوى 0.114 جنيه.
وكان المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجي إكس 30" قد ارتفع بنسبة 1.81% ليغلق عند مستوى 28926.15 نقطة، خلال جلسات الأسبوع المنتهى-ثاني أسبوع في شهر فبراير- وصعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان"، بنسبة 5.20% ليغلق عند مستوى 7243.93 نقطة، وسجل مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" نموًا بنسبة 4.97% ليغلق عند مستوى 10161.05 نقطة، وسجل مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" نموًا بنسبة 2.05% ليغلق عند مستوى 35484.52 نقطة، وصعد مؤشر تميز بنسبة 0.85% ليغلق عند مستوى 6576.79 نقطة.
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