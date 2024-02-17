شكرا لقرائتكم خبر عن 7 أسهم بالبورصة ترتفع بنسبة تفوق 20% خلال أسبوع.. اعرف القائمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - واصلت البورصة المصرية، ارتفاعها للأسبوع السادس على التوالي خلال عام 2024، مدفوعة بتحوط المصريين من تراجع سعر الجنيه أمام العملات الأجنبية في السوق الموازية بالاستثمار في سوق المال، وتحقيق الشركات المقيدة نتائج أعمال قوية، وضمت قائمة الأسهم الذهبية خلال الأسبوع الثاني من فبراير:

1- ايه كابيتال القابضة بنسبة 21.78% ليصل إلى مستوى 0.945 جنيه.

2- كونتكت المالية القابضة بنسبة 22.40% ليصل إلى مستوى 5.300 جنيه.

3- السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار-سوديك بنسبة 23.14% ليصل إلى مستوى 32.990 جنيه.

4- راية لخدمات مراكز الاتصالات بنسبة 25.82% ليصل إلى مستوى 6.870 جنيه.

5- الصناعات الهندسية المعمارية للإنشاء التعمير-ايكون بنسبة 27.26% ليصل إلى مستوى 21.100 جنيه.

6- المصريين للاستثمار والتنمية العمرانية بنسبة 26.17% ليصل إلى مستوى 0.323 جنيه.

7- حق اكتتاب شركة المصريين للاستثمار والتنمية العمرانية-1 بنسبة 50% ليصل إلى مستوى 0.114 جنيه.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجي إكس 30" قد ارتفع بنسبة 1.81% ليغلق عند مستوى 28926.15 نقطة، خلال جلسات الأسبوع المنتهى-ثاني أسبوع في شهر فبراير- وصعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان"، بنسبة 5.20% ليغلق عند مستوى 7243.93 نقطة، وسجل مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" نموًا بنسبة 4.97% ليغلق عند مستوى 10161.05 نقطة، وسجل مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" نموًا بنسبة 2.05% ليغلق عند مستوى 35484.52 نقطة، وصعد مؤشر تميز بنسبة 0.85% ليغلق عند مستوى 6576.79 نقطة.