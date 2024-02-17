شكرا لقرائتكم خبر عن بورصة وول ستريت.. المؤشر "ناسداك" المجمع يسجل أكبر تراجع والان نبدء بالتفاصيل

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مؤشرات بورصة وول ستريت

الدمام - شريف احمد - أغلقت الأسهم الأمريكية متراجعة اليوم الجمعة، وسجل المؤشر ناسداك المجمع أكبر انخفاض.وجاء ذلك بعد أن أظهر تقرير ارتفاع أسعار المنتجين في الولايات المتحدة بوتيرة أكبر من المتوقع.وهذا بدد الآمال في تخفيض مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) أسعار الفائدة قريبا.وأظهر تقرير وزارة العمل الأمريكية ارتفاع أسعار المنتجين بوتيرة أكبر من المتوقع في يناير كانون الثاني، مما أثار مخاوف من ارتفاع التضخم بعد شهور من التباطؤ.وسجلت المؤشرات الثلاثة انخفاضا أسبوعيا بعدما حققت مكاسب لمدة خمسة أسابيع متتالية.وتراجع المؤشر ستاندرد آند بورز 500 بواقع 24.18 نقطة أو 0.49 بالمئة ليغلق عند 5005.15 نقطة.بينما خسر المؤشر ناسداك المجمع 132.38 نقطة أو 0.83 بالمئة إلى 15775.65 نقطة.وهبط المؤشر داو جونز الصناعي 149.48 نقطة أو 0.39 بالمئة إلى 38623.64 نقطة.