الاقتصاد

بورصة وول ستريت.. المؤشر "ناسداك" المجمع يسجل أكبر تراجع

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رويترز - نيويورك 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - أغلقت الأسهم الأمريكية متراجعة اليوم الجمعة، وسجل المؤشر ناسداك المجمع أكبر انخفاض.
وجاء ذلك بعد أن أظهر تقرير ارتفاع أسعار المنتجين في الولايات المتحدة بوتيرة أكبر من المتوقع.

نتائج الأسهم الأمريكية

وهذا بدد الآمال في تخفيض مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) أسعار الفائدة قريبا.

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وأظهر تقرير وزارة العمل الأمريكية ارتفاع أسعار المنتجين بوتيرة أكبر من المتوقع في يناير كانون الثاني، مما أثار مخاوف من ارتفاع التضخم بعد شهور من التباطؤ.
وسجلت المؤشرات الثلاثة انخفاضا أسبوعيا بعدما حققت مكاسب لمدة خمسة أسابيع متتالية.

مؤشرات بورصة وول ستريت

وتراجع المؤشر ستاندرد آند بورز 500 بواقع 24.18 نقطة أو 0.49 بالمئة ليغلق عند 5005.15 نقطة.
بينما خسر المؤشر ناسداك المجمع 132.38 نقطة أو 0.83 بالمئة إلى 15775.65 نقطة.
وهبط المؤشر داو جونز الصناعي 149.48 نقطة أو 0.39 بالمئة إلى 38623.64 نقطة.
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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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