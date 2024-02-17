شكرا لقرائتكم خبر عن العقارات تتصدر قطاعات البورصة للأسبوع الثانى بتداولات 7.6 مليار جنيه والان مع تفاصيل الخبر
فيما احتل قطاع الموارد الأساسية، الترتيب الثالث بحجم تداول بلغ 222.9 مليون ورقة بقيمة 3.5 مليار جنيه، يليه قطاع البنوك بحجم تداول 44.6 مليون ورقة بقيمة 3.3 مليار جنيه، ثم قطاع الرعاية الصحية والأدوية بحجم تداول بلغ 625.8 مليون ورقة بقيمة 1.7 مليار جنيه.
وفى المركز السادس حل قطاع الاتصالات والإعلام وتكنولوجيا المعلومات بحجم تداول بلغ 814 مليون ورقة منفذة بقيمة 1.3 مليار جنيه، ثم قطاع الأغذية والمشروبات والتبغ بحجم تداول بلغ 355.7 مليون ورقة منفذة بقيمة 1.2 مليار جنيه، ثم قطاع الخدمات والمنتجات الصناعية والسيارات بحجم تداول بلغ 137.1 مليون ورقة منفذة بقيمة 891.5 مليون جنيه، ثم قطاع المنسوجات والسلع المعمرة بحجم تداول 90.7 مليون ورقة منفذة بقيمة 525.2 مليون جنيه، ثم قطاع خدمات النقل والشحن بحجم تداول بلغ 60.7 مليون ورقة منفذة بقيمة 516.3 مليون جنيه.
وحل قطاعا الخدمات التعليمية، والورق ومواد التعبئة والتغليف، فى المركزين الأخيرين على التوالي، وبلغ حجم تداول الأول 142.4 مليون ورقة منفذة بقيمة 80.8 مليون جنيه، والثانى بحجم تداول 31 مليون ورقة بقيمة 20.4 مليون جنيه.
ويساهم الطرح بالبورصة، في توسيع قاعدة الملكية للشركات، وتحسين أداء الشركات، وتعزيز مبادئ الشفافية ونظم الحوكمة بها وتنويع مواردها، كما يهدف الطرح إلى تنمية وتطوير وإنعاش حركة تدفق رؤوس الأموال والتداول بالبورصة المصرية، ورفع رأس المال السوقي لتكون أكثر جذبًا للمستثمرين.
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