شكرا لقرائتكم خبر عن تطورات جديدة فى سوق السمك.."البلطى" يبدأ من 78 جنيها للكيلو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ننشر أسعار الأسماك في الأسواق بالجملة، اليوم السبت، وسط تطورات مستمرة وتحرك في سعر السمك بمصر بالتزامن مع زيادة الطلب حالياً.

وسجل سعر البلطي مقاس 1 من 79 إلى 85 جنيها، والبلطي 2 من 76 إلى 78 جنيها، والبلطي الاسواني من 30 إلى 70 جنيها، والفيلية من 50 إلى 250 جنيها ، قشر البياض 90 إلى 140 جنيها، والبياض من 80 إلى 120 جنيها.

وسجل سعر السمك الثعابين من 50 إلى 350 جنيها، والمكرونة الخليجي من 75 إلى 95 جنيها، والمكرونة السويس من 90 إلى 120 جنيها، والبرانيس من 90 إلى 120 جنيها، وسمك موسى من 175 إلى 425 جنيها.

وبلغ سعر السبيط من 190 إلى 430 جنيها، وسمك قرش 35 إلى 65 جنيها، الكابوريا من 240 إلى 310 جنيها، والجمبري 520 إلى 620 جنيها للجامبو، الجمبري مقاس 1 من 410 إلى 510 جنيها، وجمبري مقاس 2 من 330 إلى 400 جنيها.