شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الجنيه الذهب فى الأسواق يسجل 29040 جنيها بدون مصنعية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ننشر سعر الجنيه الذهب في الأسواق المصرية، اليوم السبت 16 فبراير 2024، وسجل 29040 جنيها عقب تغير أسعار جميع الأعيرة الموجودة في سوق الصاغة بمصر، وسط تغيرات مستمرة في الأسعار نتيجة عوامل العرض والطلب وتحرك الدولار في الأسواق.

وسجل سعر الجنيه الذهب في مصر اليوم بدون إضافة مصنعية 29040 جنيها وقت صياغة هذه السطور وسط تغيرات مستمرة في سعر الذهب بالسوق المصرى.

ويعد الجنيه الذهب في مصر أحد أهم أدوات الاستثمار في السوق المصري، ويتكون من 8 جرامات من عيار 21 ويبلغ سعر مصنعية الجنيه الذهب في مصر 250 إلى 432 جنيها.