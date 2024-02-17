غرفة صناعة الحبوب: افتتاح معارض "أهلا رمضان" بالمحافظات يساهم فى توفير السلع

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القاهرة - سامية سيد - أكد عبد الغفار السلامونى نائب رئيس مجلس إدارة غرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات المصرية، أن اتخاذ الحكومة خطوات استباقية لتبكير موعد افتتاح العديد من معارض "أهلا رمضان "بالمحافظات المختلفة لتوفير السلع للمواطنين بأسعار مختلفة قبل قدوم شهر رمضان ، سيساهم بشكل كبير في تخفيف العبء على المواطنين، خاصة بعد حزمة إجراءات الحماية الاجتماعية التي اتخذها الرئيس عبد الفتاح السيسى، من زيادة الحد الأدنى للأجور 50% ليصبح 6 آلاف جنيه، وزيادة المعاشات 15% كذلك زيادة الدعم للأسر المستفيدة من برنامج "تكافل وكرامة" وزيادة رواتب العاملين بالدولة، مما يؤكد بأن ملف الحماية الاجتماعية يتصدر اهتمامات القيادة السياسية.

وأضاف عبد الغفار السلامونى، أن وزارة التموين بالتنسيق مع المحافظين بالعديد من المحافظات بدأت فى افتتاح معارض "أهلا رمضان" وإتاحة توفير منتجات السلع الغذائية، كما أن افتتاح المعرض الرئيسي بأرض المعارض بمدينة نصر تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، في الفترة من 25 فبراير الى 11 مارس 2024 سيساهم أيضا بشكل كبير في توفير كل السلع الغذائية بتخفيضات تتراوح من 15 الى 30% في ظل وجود مخزون لدى وزارة التموين من السلع الأساسية ومنتجات اللحوم والدواجن يكفى احتياجات المواطنين لفترات طويلة، حيث سيضم المعرض كبار منتجي السلع الغذائية والرمضانية، وبمشاركة الشركة القابضة للصناعات الغذائية بوزارة التموين والشركات التابعة لها، إلى جانب مشاركة جهاز مشروعات الخدمة الوطنية، ومنافذ "أمان" التابعة لوزارة الداخلية مما يخفف العبء على المواطنين.

وأوضح عبد الغفار السلامونى، أن الخطوات الاستباقية التي اتخذتها الحكومة، أسهمت في نجاح وزارة التموين والتجارة الداخلية، في توفير السلع الغذائية وتأمين مخزون استراتيجي من كل السلع الأساسية يبلغ في المتوسط ما بين 5 و6 أشهر رغم أزمة التضخم العالمية التي تشهدها غالبية دول العالم وأحداث الدول المجاورة والتي أدت إلى تأثيرات سلبية على سلاسل إمداد السلع الرئيسية مما أدى إلى ارتفاع أسعار السلع الأساسية، بجانب ارتفاع سعر الدولار مقابل الجنيه المصري ومع ذلك نجحت الدولة المصرية بالعبور بالبلاد إلى بر الأمان في توفير وتأمين مخزون من السلع الغذائية.