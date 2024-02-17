شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب فى مصر يسجل هبوطا بتعاملات السبت والجرام عيار 21 بـ3630 جنيها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد سعر الذهب في مصر هبوط بحوالي 5 جنيهات من 3635 جنيها إلى 3630 جنيها للجرام عيار 21 في تداولات اليوم السبت، وهو تراجع محدود للغاية في سوق الذهب، وسط تداولات ضعيفة على المعدن الثمين.

سعر الذهب في مصر

عيار 24 يسجل 4150 جنيها.

عيار 21 يسجل 3630 جنيهًا.

عيار 18 يسجل 3110 جنيها .

عيار 14 يسجل 2420 جنيها.

الجنيه الذهب 29040 جنيه.

الذهب اليوم في البورصة العالمية

شهد سعر الأونصة العالمية انخفاض خلال الأسبوع الماضي في ظل ارتفاع مستويات الدولار الأمريكي بعد التوقعات المتزايدة أن البنك الفيدرالي لن يلجأ إلى خفض أسعار الفائدة في وقت قريب هذا العام.

سجل سعر الذهب الفوري انخفاض خلال الأسبوع الماضي بنسبة 0.6% ليفقد 11 دولار للأونصة وكان قد سجل أدنى مستوى منذ 3 أشهر خلال الأسبوع عند 1984 دولار للأونصة.

بالرغم من هبوط سعر الذهب خلال الأسبوع الماضي تحت المستوى 2000 دولار للأونصة إلا أنه عند الاغلاق استطاع الذهب تقليص جزء كبير من خسائره ليغلق عند المستوى 2013 دولار للأونصة، بهذا الإغلاق يكون نجح الذهب في تسجيل اغلاق لـ 12 أسبوع متتالي فوق المستوى 2000 دولار للأونصة، وفق تحليل جولد بيليون.

السبب الرئيسي وراء انخفاض سعر الذهب خلال الأسبوع الماضي وتسجيله أدنى مستوى تحت المستوى الهام 2000 دولار للأونصة كانت بيانات مؤشر أسعار المستهلكين عن الولايات المتحدة والذي يعد مؤشر التضخم الرئيسي والذي جاء أفضل من التوقعات مما زاد من رهانات الأسواق أن الفيدرالي الأمريكي سيؤجل البدء في خفض أسعار الفائدة منذ كون التضخم متماسك بشكل كبير.

أظهر مؤشر أسعار المستهلكين استقرار القراءة عند 0.3% دون تغير عن القراءة السابقة وكانت التوقعات تشير إلى تراجع إلى 0.2%، بينما تراجع التضخم على المستوى السنوي إلى 3.1% بأقل من القراءة السابقة 3.4% ولكنه جاء أعلى من التوقعات عند 2.9%.