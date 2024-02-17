شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع أسعار النفط وخام برنت يسجل 83.33 دولار للبرميل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ارتفعت أسعار النفط بعد أن طغت التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط على توقعات وكالة الطاقة الدولية التي حذرت من تباطؤ الطلب.

وصعدت العقود الآجلة لخام برنت 47 سنتا إلى 83.33 دولار للبرميل كما ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 75 سنتا بما يعادل 1.0% إلى 78.78 دولار للبرميل ومن المتوقع أن يرتفع برنت بنحو 1.0% بنهاية الأسبوع، ويتجه الخام الأمريكي للارتفاع 2.5 % وذلك وفقا لوكالة الأنباء العمانية.

وارتفعت أسعار المنتجين في الولايات المتحدة أكثر من المتوقع في يناير كانون الثاني، ما قد يؤدي إلى تفاقم المخاوف من ارتفاع التضخم مرة أخرى.

وتراجعت أسعار النفط في وقت سابق الجمعة بعد توقعات لوكالة الطاقة الدولية بتباطؤ نمو الطلب والتي بددت الدعم الناتج عن التوتر الجيوسياسي والآمال احتمال خفض مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) أسعار الفائدة في وقت أقرب من المتوقع.

وقالت وكالة الطاقة الدولية الخميس إن نمو الطلب العالمي على النفط يفقد الزخم، وقلصت توقعاتها للنمو في 2024، فيما يتناقض مع وجهة النظر التي تتبناها منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) ويضغط على معنويات السوق.