شكرا لقرائتكم خبر عن جهاز الإحصاء: 7.9% انخفاضا في حوادث الحريق بمصر عام 2023 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدر الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء اليوم السبت، التقرير السنوى لحوادث الحـريق فى مصر عام 2023، وكان من أهم مؤشراته بلـغ عـدد حوادث الحريق عـلى مستـوى الجمهورية 45435 حادثة عام 2023، مقابل 49341 حادثة عام 2022 بنسبة انخفاض قدرها 7.9%.

ووفقـاً للحالة الجنائية يأتى الحريق العارض فى المرتبة الأولـــى لحوادث الحريــق بعـدد 10137 حـــادثة بنسبة 22.3%، يليــه الحريق بسبب الاهمــال بعــدد 4991 حادثة بنسبـة 11% خــلال عام 2023.

ومن أهم المسببات الرئيسية للحريق هى النيران الصناعية (أعقاب السجائر - أعواد الكبريت - مادة مشتعلة - شماريخ إلخ.. ) بعدد 14174 حادثة بنسبة 31.2%، الماس الكهربائى أو الشرر الاحتكاكى بعدد 8346 حادثة بنسبة 18.4% من إجمالى مسببات الحريق.

وجاءت المبانى السكنية فى المقدمة لأماكن حدوث الحرائق بعدد 17804 حادثة بنسبة 39.2%، يليها الأرض الفضاء (القمامة والمخلفات) بعدد 17106 حادثة بنسبة 37.6% من إجمالى حوادث الحريق.

وعلى مستوى المحافظات تأتى محافظة القاهرة فى المقدمة بالنسبة لحوادث الحريق بعدد 5993 حادثة بنسبة 13.2%، يليها محافظة الجيزة بعدد 3925 حادثة بنسبة 8.6%، وفى المرتبة الأخيرة محافظـة شمال سيناء بعدد 137 حادثة وبنسبة 0.3% من إجمالى حوادث الحريق.

وعلى مستوى شهور السنة سجل شهـر مايـو المرتبة الأولى لحوادث الحريق على مستوى شهور السنة بعدد 5067 حادثة بنسبة 11.2%، يليه شهـر يونيو بعدد 4365 حادثة بنسبة 9.6% وأخيراً شهر ديسمبر بعدد 2671 وبنسبة 5.9% من اجمالى حوادث الحريق.

وبلـغ عــدد المتوفين مـن ضحايـا حوادث الحريـق 239 متوفى عام2023 مقابل 203 متوفى عام2022 بنسبة ارتفاع قدرها 17.7% عن عام 2022، بلغ عدد المصابين 812 مصاب عام 2023 مقابل 855 مصاب عام 2022 بنسبة انخفاض قدرها 5% عن عام 2022.