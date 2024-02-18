شكرا لقرائتكم خبر عن «الخليج للتأمين» تبيع أسهمها في «بروج» مقابل 121.8 مليون ريال والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تلقت شركة بروج للتأمين التعاوني، خطابا من قبل المساهم المؤسس/ مجموعة الخليج للتأمين رقم (12 / 2024)، الخميس الماضي، وهي شركة مساهمة كويتية عامة مؤسسة وفقاً لقوانين الكويت.

وقالت الشركة في بيان على تداول: إن الخطاب، يُفيد عن قيام مجموعة الخليج للتأمين بإبرام اتفاقية بيع وشراء أسهم ملزمة مع المساهم المؤسس/ مؤسسات سقالة التجارية بتاريخ 05/08/1445ه الموافق 15/02/2024م.

وأضافت أن بموجب هذه الاتفاقية، ستقوم مجموعة الخليج للتأمين ببيع كامل أسهمها في شركة بروج للتأمين التعاوني والبالغة 8,550,000 سهماً تمثل 28.50% من رأس مال شركة بروج للتأمين التعاوني، إلى المساهم المؤسس/ مؤسسات سقالة التجارية وذلك من خلال صفقة بيع وشراء خاصة، مقابل نحو 121.837 مليون ريال.

وأضاف أن الصفقة ستنفذ بعد إتمام عدد من الشروط بما في ذلك إكمال الخطوات اللازمة لتنفيذ الصفقة من الجهات التنظيمية.

وأضافت أن على أثر ذلك في حال إتمام الصفقة ونقل الأسهم بين المُساهمين سيكون هُنالك تغير في كبار مساهمي الشركة، على أن يتم الإعلان في حال وجود أي تطور جوهري وعند إتمام نقل الأسهم بين المساهمين.