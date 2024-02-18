شكرا لقرائتكم خبر عن «فيبكو» تحصد المركز الأول في التميز بالمحتوى المحلي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - فازت شركة تصنيع مواد التعبئة والتغليف (فيبكو) بالمركز الأول ضمن محور القطاع الخاص وحصولها على جائزة التميز في المحتوى المحلي للمنشآت الكبيرة في قطاع الصناعة والتعدين من هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية.

وقالت الشركة في بيان على تداول: إن المحتوى المحلي يركز على رفع وتعظيم القوة الشرائية الوطنية الهادفة لبناء اقتصاد قوي ومستدام، وانطلاقاً من حرص فيبكو الدائم على القيام بدورها نحو المجتمع وإسهامها في تحقيق مستهدفات القيادة الرشيدة برفع نسبة المحتوى المحلي في الاقتصاد الوطني وبما أن معيار المحتوى المحلي يعد أحد أبرز المعايير التي ينظر إليها في تقييم الشركات، فقد وضعت فيبكو خطة استراتيجية وسخرت لها كافة الإمكانيات المتاحة لرفع نسبة المحتوى المحلي لديها.

وأشارت إلى أن حصول فيبكو على نسبة محتوى محلي عالية مقارنة بالشركات العاملة في قطاع الصناعة والتعدين سوف يلقي بظلاله بشكل كبير على دعم عملاء الشركة ورفع القيمة المضافة لهم بما يمكنهم من الاستفادة في رفع نسبة المحتوى المحلي لديهم ومنح الأفضلية السعرية في المنافسات الحكومية وغيرها من المزايا.

وأشارت إلى أن الاختيار وقع على فيبكو من بين منافسيها من المنشآت الكبيرة في قطاع الصناعة والتعدين لتتويجها بالمركز الأول وحصولها على جائزة التميز من هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية بعد اجتياز كافة منهجيات التقييم والتأهيل التي وضعها خبراء مختصين ومحكمين مستقلين.

وتسلم الجائزة عبدالله الحربي الرئيس التنفيذي للشركة من قبل بندر الخريف وزير الصناعة والثروة المعدنية ورئيس مجلس إدارة هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية، وعبدالرحمن السماري الرئيس التنفيذي للهيئة، وذلك ضمن فعاليات حفل جائزة المحتوى المحلي المقام مساء يوم الأربعاء الموافق 14 فبراير 2024م.

ونوهت فبيكو بمواصل تنفيذ ودعم الآليات التي ترفع من نسبة المحتوى المحلي، وبذل جهوداً مضاعفة حتى تكون هذه الجائزة بمثابة استحقاق تسعى فيبكو للحصول عليه سنوياً.