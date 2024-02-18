شكرا لقرائتكم خبر عن يضم 136 متجرا.. «سينومي سنترز»: افتتاح مجمع «يو ووك جدة» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - استضافت "سينومي سنترز" مساء الخميس 15 فبراير، الافتتاح الكبير لمجمّع "يو ووك جدة"، مركز التسوّق الأول من نوعه في المدينة والذي يجمع بين المساحات الداخلية والخارجية لتوفير تجارب متكاملة للعملاء.

ووفقا لبيان الشركة على تداول، يتخذ "يو ووك جدة" موقعاً استراتيجياً في قلب حيّ الزهراء الحيوي إذ يسهل الوصول إليه عبر الطرقات الرئيسية.

ويمتد المركز على مساحة 60 ألف متر مربع، وسيحتضن 136 متجراً يشمل محلات للأزياء ومطاعم ومقاهي ومناطق ترفيهية, كما سيضمّ مواقف للسيارات تستوعب 1250 مركبة.

وبحسب الشركة لقي هذا المجمّع الفريد اهتماماً لافتاً من شركاء العلامة التجارية والمستأجرين المحتملين، حيث تمّ إلى الآن تأجير قرابة 80% من مساحته، على أن يتواصل افتتاح المتاجر في المجمّع خلال الأشهر المقبلة.

وفتحت متاجر مجموعة من العلامات التجارية الرائدة في مجال الأغذية والمشروبات ونمط الحياة أبوابها في المجمّع قبل افتتاحه الكبير، ومن بينها Nike وBershka وStarbucks و19V69 Versace.

وستستقبل متاجر إضافية العملاء قريباً مثل Victoria's Secret وAdidas وZara وLululemon، وستفتح علامات تجارية عدة متاجرها خلال الأسابيع المقبلة بالتزامن مع الاستعدادات لشهر رمضان الفضيل.

وتتوقع الشركة ظهور الأثر المالي لهذا المركز في القوائم المالية للشركة ابتداءً من الربع الأول من عام 2024.