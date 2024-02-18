شكرا لقرائتكم خبر عن 28.7 مليون ريال أرباح «أكاديمية التعلم» في عام 2023 والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - حققت شركة أكاديمية التعلم، صافي ربح في العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2023، يقدر بنحو 28.671 مليون ريال، مرتفعا بنسبة 34.2%، مقارنة بـ 21.361 مليون ريال في العام الماضي.

ووفقا لبيان الشركة على تداول، يرجع زيادة الإيرادات إلى انتهاج الشركة لسياسة التوسع عن طريق افتتاح فروع جديدة، وإضافة دبلومات وبرامج جديدة باستمرار تتواكب مع احتياجات سوق العمل، والتنوع والتجديد في طرق التسويق.

وبحسب الشركة يعود سبب الارتفاع في صافي الربح خلال هذا العام مقارنة بالعام السابق إلى ارتفاع صافي أرباح الشركة مقارنة بالعام السابق نتيجة قدرة الشركة على زيادة إيراداتها. توزيع أرباح نقدية قرر مجلس إدارة شركة أكاديمية التعلّم توزيع أرباح نقدية على المساهمين بقيمة 9 ملايين ريال عن النصف الثاني من العام المالي 2023.

وقالت الشركة: إن عدد الأسهم المستحقة للأرباح 60 مليون سهم، مشيرة إلى أن حصة السهم من التوزيع 0.15 ريال، فيما تبلغ نسبة التوزيع إلى قيمة السهم الاسمية 15%.

وستكون أحقية الأرباح للمساهمين المالكين لأسهم الشركة بنهاية تداول يوم الخميس 21 / 03/ 2024م والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (إيداع) بنهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق.