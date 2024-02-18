شكرا لقرائتكم خبر عن بارتفاع 708%.. أرباح «جي آي جي» تقفز إلى 128.5 مليون ريال في 2023 والان نبدء بالتفاصيل

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الدمام - شريف احمد - حققت شركة مجموعة الخليج للتأمين (جي آي جي)، صافي ربح في السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2023، يقدر بنحو 128.526 مليون ريال، ليقفز بنسبة 707.7%، مقارنة بـ 15.913 مليون ريال في عام 2022.ووفقا لبيان الشركة على تداول، ارتفع صافي الربح قبل الزكاة والضريبة، نتيجة زيادة في نتائج/أرباح اكتتاب التأمين بحوالي 250 مليون ريال بسبب قطاعي السيارات والصحة والتي تم تعويضها جزئيًا بصافي خسائر الاكتتاب بحوالي 173 مليون ريال في قطاعي الممتلكات والحوادث.وأضافت أن من ضمن أسباب ارتفاع صافي الربح: زيادة في إيرادات الاستثمار بمبلغ 32.2 مليون ريال.