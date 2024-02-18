شكرا لقرائتكم خبر عن بارتفاع 24%.. 2.05 مليار ريال أرباح «سليمان الحبيب» في 2023 والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ارتفعت أرباح مجموعة الدكتور سليمان الحبيب بنسبة 23.9%، مسجلة 2.046 مليار ريال في عام 2023، مقارنة بـ 1.650 مليار ريال في 2022.

وقالت الشركة في بيان على تداول إن الربح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء ("EBITDA") ارتفع خلال العام 2023.

وأضافت أن صافي الدخل خلال العام 2023م ارتفع بزيادة في نسبة هامش صافي الدخل إذ بلغت 21.52% مقارنة بـ 19.86% في العام السابق، فيما ارتفع صافي الدخل بشكل رئيسي نتيجة لنمو الإيرادات، والزيادة في أعداد المراجعين ونسب الإشغال في أقسام التنويم. توزيع أرباح نقدية قرر مجلس إدارة مجموعة الدكتور سليمان الحبيب للخدمات الطبية بتاريخ 17 فبراير 2024م الموافق 7 شعبان 1445هـ توزيع أرباح نقدية على مساهمي الشركة عن الربع الرابع من العام 2023م بقيمة 402.5 مليون ريال.

وقالت الشركة إن عدد الأسهم المستحقة للأرباح 350 مليون سهم، فيما تبلغ حصة السهم من التوزيع 1.15 ريال، بينما تبلغ نسبة التوزيع إلى قيمة السهم الاسمية 11.5%.

وأضافت أن تاريخ الأحقية سيكون نهاية تداول يوم الأربعاء 21 فبراير الحالي، بينما سيكون تاريخ التوزيع 4 مارس المقبل.