شكرا لقرائتكم خبر عن البنك السعودي للاستثمار: توزيع 450 مليون ريال أرباحا نقدية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قرر مجلس إدارة البنك السعودي للاستثمار توزيع أرباح نقدية مرحلية على المساهمين عن النصف الثاني من العام المالي 2023م، بقيمة 450 مليون ريال.

وقال البنك في بيان على تداول: إن عدد الأسهم المستحقة للأرباح 1 مليار سهم، فيما تبلغ حصة السهم من التوزيع 0.45 ريال، بينما تبلغ نسبة التوزيع إلى قيمة السهم الاسمية 4.5%.

وسيكون تاريخ الأحقية لمساهمي البنك المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم الاحد 15 شعبان 1445هـ الموافق 25 فبراير 2024م والمقيدين بسجلات البنك لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (إيداع) بنهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق.

وأضافت أن تاريخ التوزيع يوم الأربعاء 25/08/1445 هـ الموافق 06/03/2024. زيادة رأس مال البنك قرر مجلس الإدارة بالتوصية للجمعية العامة غير العادية بزيادة رأس مال البنك وذلك عن طريق منح أسهم لمساهمي البنك عن طريق رسملة جزء من الاحتياطي النظامي وذلك بمنح سهم واحد لكل أربعة أسهم.

وقال البنك إن رأس المال قبل الزيادة 10 مليارات ريال، فيما بلغ رأس المال بعد الزيادة 12.5 مليار ريال بزيادة 25%.

وأضاف أن عدد الأسهم قبل الزيادة مليار سهم، فيما يبلغ عدد الأسهم بعد الزيادة 1.250 مليار ريال.

وأوضح أن أسباب الزيادة: تدعيم القاعدة الرأسمالية للبنك مما يساهم في زيادة معدلات النمو والتوسع في أعمال البنك خلال الأعوام القادمة، فيما يقدر عدد الأسهم الممنوحة لكل سهم 1 لكل 4 أسهم

ونوه البنك برسملة 2.5 مليار ريال من الاحتياطي النظامي.

وستكون أحقية أسهم المنحة للمساهمين المسجلين بسجل مساهمي البنك لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) بنهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية العامة غير العادية والذي سوف يتم تحديد موعدها لاحقاً.